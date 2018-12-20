Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp'ta yerli üretim: Protokol imzalandı

Rektörlük makamında gerçekleştirilen imza törenine; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Uğur Hasırcı, Mezopotamya Tarım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Özkan Durmuşoğlu, Oktay Alkan ve Özkan Aktop katıldı.

İş birliği protokolünü Düzce Üniversitesi adına Rektör Çakar, Mezopotamya Tarım A.Ş. adına ise Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Durmuşoğlu imzaladı.

Protokol ile Düzce Üniversitesi’nin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması programı kapsamında, taraflar arasında ortak Ar-Ge ve Ür-Ge projelerinin gerçekleştirilmesi, tedarikçiler tarafından ürünlerin tedarikinin sağlanması, tarafların sahip olduğu laboratuvar imkanlarının ortak kullanımı, sektörde karşılaşılan sorunlara bilimsel çözüm yolları bulunması ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi amaçlanıyor.

İmzalanan sözleşme; Düzce ili ve çevre illerde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarında kullanılması planlanan tıbbi bitkilerin yetiştirilmesini, çiftçilere tohum ve fide teminini, yetiştirilen tıbbi bitkilerin satın alınmasını ve bu bitkilerin ürüne dönüştürülmesine yönelik iş birliği faaliyetlerini kapsıyor.

İş birliği sözleşmesi ile ülkemizde yetiştirilmeyen ve yurt dışından tedarik edilen tıbbi bitki fidelerinin yerli ve milli imkanlarla yetiştirilmesi ve çiftçilerimiz için temini planlanıyor.