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Gelibolu Devlet Hastanesine iki doktor atandı
Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine iki doktor ataması yapıldı.
07 Mart 2018 -
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Hastane Başhekimi Burak Demirca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Göz Hastalıkları Uzmanı Gökhan Evren Evliçoğlu ile diş hekimi Seval Arabacı'nın hastanelerine atamalarının yapıldığını ve göreve başladığını söyledi.

Demirca, yeni personele görevlerinde başarı dileyerek, "Hastanemizin eksiklikleri her geçen gün tamamlanacaktır. Eksik branşları da tamamlamak için çalışıyoruz. Hastanemizde diş tabibi sayımız 4'e çıktı. Hastane kadromuzda uzman hekim sayımız 15'e ulaştı." dedi.

Anahtar Kelimeler:

gelibolu devlet hastanesi

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