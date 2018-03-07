Gelibolu Devlet Hastanesine iki doktor atandı

Hastane Başhekimi Burak Demirca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Göz Hastalıkları Uzmanı Gökhan Evren Evliçoğlu ile diş hekimi Seval Arabacı'nın hastanelerine atamalarının yapıldığını ve göreve başladığını söyledi.
Demirca, yeni personele görevlerinde başarı dileyerek, "Hastanemizin eksiklikleri her geçen gün tamamlanacaktır. Eksik branşları da tamamlamak için çalışıyoruz. Hastanemizde diş tabibi sayımız 4'e çıktı. Hastane kadromuzda uzman hekim sayımız 15'e ulaştı." dedi.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|05.03-04.04
|cildiye uzmanı
|Personel Arayanlar
|28.02-14.03
|satılık ultrason
|Tıbbi Cihaz
|24.02-26.03
|KBB Uzmanı
|Personel Arayanlar
|13.02-15.03
|NST
|Tıbbi Cihaz
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|16/03-17/03
|PUBLIC HEALTH ’18 / II. International Conference on Public Health
|HALK SAĞLIĞI
|İSTA
|14/03-18/03
|6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa “ilk 1000 gün” Gebe - Çocuk - Beslenme Kongresi
|ÇOCUK...
|ANTA
|14/03-18/03
|Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK) 2018
|GÖĞÜS...
|ANTA
|22/03-25/03
|6. İlaç Kimyası: İlaç Etken Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi
|DİĞER
|ANTA
|29/03-31/03
|17. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri
|GASTROENT...
|İSTA
|04/04-08/04
|11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıklar Kongresi
|ÇOCUK...
|ANTA
|18/04-21/04
|12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi
|GASTROENT...
|İZMİ