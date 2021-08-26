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Gelirleri düştü: Hekimler yakında ek ödeme alamaz hale gelebilir!
Tabip dışı personelin sabit ödemelerine yapılan zamlar, kadro-unvan katsayılarında ki değişiklikler, bazı kadroların performans puanlarına, ek ödeme katsayılarına yapılan artışlar neticesinde ek ödeme olarak dağıtılan miktar düşecek.
Gelirleri düştü: Hekimler yakında ek ödeme alamaz hale gelebilir!
26 Ağustos 2021 14:33 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN-6. Dönem Toplu Sözleşme kararları 25.08.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan kararlara göre genel olarak sabit ek ödeme harici herhangi bir ek ödeme alamayan Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru, Laborant, Anestezi, Radyoloji, Tıbbi Sekreter gibi sağlık hizmetleri sınıfı, Tekniker, teknisyen, mühendis gibi teknik hizmetler sınıfı, Vhki, Hizmetli, Şöför, Memur, Şef vb. Genel İdari Hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan bütün sağlık çalışanlarının sabit ödemelerine yüzde 20 zam yapıldı.

Bunun yanında bazı personellerin kadro-unvan katsayılarına, performans puanlarına, nöbet ücretlerine ve ek ödeme katsayılarına artış yapıldı.

Yukarıda bahsedilen iyileştirmelerin tamamı hastanelerin döner sermaye bütçe kalemlerinden ödenecek. Ancak tabiplerin aylık gelirlerinin ağırlıklı kısmının ek ödemeden oluştuğu göz önüne alınırsa bu düzenlemelerden tabiplerin olumsuz etkileneceği ifade ediliyor.

Bilindiği üzere sabit ödemeler, ek ödemeler, nöbet ücretleri hastanelerin döner sermaye gelirleri üzerinden ödeniyor. Tabip dışı personelin sabit ödemelerine yapılan bu zamlar, kadro-unvan katsayılarında ki değişiklikler, bazı kadroların performans puanlarına, ek ödeme katsayılarına yapılan artışlar neticesinde ek ödeme olarak dağıtılan miktar düşecek.

Toplu sözleşmede ek ödeme ve diğer özlük haklarında hangi değişiklikler oldu? İşte maddeler!

Hastanelerde çalışan hekimler, üyesi oldukları sendikanın toplu sözleşmedeki bu kararları kazanım olarak yansıtmasına tepki gösteriyor.

Sabit ödemelerin ve nöbet ücretlerinin genel bütçeye alınmaması halinde hastanelerin bir süre sonra ek ödeme dağıtabilmesinin imkansız hale geleceğini, hatta bir çok ilçe hastanesinde artık ek ödemelerin de dağıtılamaz hale geldiğini belirttiler.

Hekimler isyanlarını ekşi sözlükten, sosyal medya platformlarından ve haber merkezimizi telefonla arayarak dile getirdiler.

https://eksisozluk.com/25-08-2021-doktorlarin-maaslarinin-dusurulmesi--7016514

Anahtar Kelimeler:

ek odeme toplu sozlesme hekim tabip

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8
1) Uzm (Dr)
26.08.2021 17:51:34
Bir örnek olarak Türk Eczacılar Birliği meslekleriyle ilgili bugünkü veya gelecekteki problemleriyle ilgili sürekli Devlet'in ilgili kurumlarıyla irtabat kurup sorunlarını çözüyorlar ve ciddi kazanımlar elde ediyorlar.Eminimki tüm eczacılar aynı hayat felsefesine görüşe sahip değildir ama her Eczacı mesleki konuda sağlam bir birlik icindeler.

Tüm hekimler olarak tıpkı eczacılar gibi olmalıyız mesleki konularımız hakkında.Üstelik Tabip Odaları ve TTB kamu kurumu niteliğindeki kurumlar.TTB hekimlerin düşük gelir,malpraktis,sağlıkta şiddet,sürekli bir yenisi açılan onlarca tıp fakültesi ve aşırı tıp kontenjanları ki özellikle bu aşırı tıp kontenjanları gerek tıp eğitim kalitesinin azalması gerek işsizlik ve gerekse de daha düşük gelirle çalıştırılma gibi sonuçları olabilecek ciddi bir durum sonuç itibariyle TTB bunlarla uğraşmalı.Bunları çözmeli.

Ancak mevcut TTB bu konulara ilgisiz umurlarında değil.Zaten Bakanlıktan randevu bile alamıyorlar oysa ki diğer meslek odaları mesela Eczacılar Bakanlıkla sürekli irtibat kurabiliyorken biz hekimlerin birliği randevu bile alamıyor.Bu sebeple TTB'nin başka işlerle uğraşmayı bırakıp biz hekimlerin gerçek sorunlarını çözecek saygın bir kurum haline gelmesi şart.Buda biz Hekimlerin çabasıyla olur anca.
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10
2) Serdar Ali (Doktor)
26.08.2021 17:42:09
Sağlık-sen den istifa edelim.......

.
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5
3) Serdar Ali (Doktor)
26.08.2021 17:37:25
Arkadaşlar en büyük güç sosyal medya. Herkes kendi arkadaş grubuna heyette filan anlatsin. Birlik olalım... İnsan gibi çalışalım en azından 6000 ek ödeme alan biri şimdi 3500 ancak alıyor. Onuda almayı veririz... Biz kendi branş grubumuzla konuşup döner alamaz isek randevusuz hasta bakmayacağız. Kullanmadığımız yıllık izinleri kullanacağız. Gündem-21 7 -8 ameliyat yapıp risk almayacagiz
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19
4) Serdar Ali (Doktor)
26.08.2021 17:08:44
Günde 70-90 hasta bakıyorum. Haftada 5-6 ameliyat yapıyorum....6000tl döner aldım. Hasta başı 2-3 tl ameliyat başina 20-30 tl döner katkısı.... Artık bırakacağım ameliyatı .... Başka bir sektörde iş kuruyorum
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5
5) Osman (Uz. Dr.)
26.08.2021 17:03:38
Hekimsen sadece hekimlere yönelik sendika. Belki de oraya toplanmak lazım.
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15
6) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
26.08.2021 15:53:47
TTB nin üçüncü muhalefet partisi gibi davranması, hükümet nezdinde örgütlü hekimlere karşı oluşan antipatinin ikincil kaynağıdır ve haklarımızda iyileştirme olabilmesi için siyasete değil, MESLEKİ hak ve özgürlüklere odaklanan bir örgütlenme şarttır. Buradan bana İNSANİ hak ve özgürlükler teranesi okumaya kalkacak kişilerin de, bu sorunun derinleşip olmadık kanallarda enerji ve zaman sarfiyatına neden olacağını da yeni doktor kardeşlerimin görmesini umuyorum.
People
5
7) Mikrobio (hekim)
26.08.2021 15:48:37
Mikrobiyoloji ve Biyokimya uzmanlarının ek ödeme katsayısı düşürülmüştü tam da pandeminin başladığı dönemde. Zaten bir çok hastanede PDC mağduriyeti ile ek ödememiz kuşa dönmüştü katsayı mağduriyeti ile adeta sıfırlandı.

En azından pandemi dönemimde çabamız görülür yanlıştan dönülür diye umut ettik ama maalesef. Pandemi başladığından beri rutin işlerimize ek 24 saat esaslı PCR nöbeti tutuyoruz güya TAVAN dan ek ödeme alıyoruz herkes öyle biliyor. Ortalamaya (PDC fazlası değiliz ortalamadan alabiliyoruz diye mutluyuz) ek 500-600 TL ek ödeme alıyoruz TAVAN farkı...

Hekim dışı sağlık personelinin ödemesi %20 artacakmış pasta aynı olduğu için hekimlerin ek ödemesi düşecek. Sabit ek ödemler en azından merkezi bütçeden karşılanmalı katsayı ve PDC mağduriyetine bir çözüm bulunmalı.

Bunları göz ardı eden özellikle ‘’yetkili’’ Sağlık-Sen den istifa edilerek tepkimizi koymalıyız.
People
6
8) uzman dr (uzman dr)
26.08.2021 15:44:15
hekimsen var hekim ve diğer sağlık prsoneli sendikası ismi, hekimlerin yönetici olduğu , tüm hekimleri bekliyoruz ...
People
1
9) uzman doktor (doktor)
26.08.2021 15:30:15
Zaten dolar bazında maaşı ve alım gücü iyice düşecek hekimin motivasyonu biter. Hasta bakmaz, gidebilen yurtdışına veya özellere kaçar.
People
32
10) Yaşar Bülent (doktor)
26.08.2021 14:52:33
Sendikalarda doktor yönetici yok denecek kadar az.Doktorlar sendikal örgütlenmeye uzak duruyorlar.Bu durumda sendikaların yonetici ekibi saglik memuru ve hemşirelerden olusuyor,onlarda önce kendi haklarini önemsiyorlar.Çare doktorların ayrı sendika kurmaları,meslek sebdikaciligi sektör sendikaciligini ve birligini zayıflatır deniyor ama ortada zaten bur birlik yok..
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