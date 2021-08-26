Gelirleri düştü: Hekimler yakında ek ödeme alamaz hale gelebilir!

MEDİMAGAZİN-6. Dönem Toplu Sözleşme kararları 25.08.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan kararlara göre genel olarak sabit ek ödeme harici herhangi bir ek ödeme alamayan Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru, Laborant, Anestezi, Radyoloji, Tıbbi Sekreter gibi sağlık hizmetleri sınıfı, Tekniker, teknisyen, mühendis gibi teknik hizmetler sınıfı, Vhki, Hizmetli, Şöför, Memur, Şef vb. Genel İdari Hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan bütün sağlık çalışanlarının sabit ödemelerine yüzde 20 zam yapıldı.

Bunun yanında bazı personellerin kadro-unvan katsayılarına, performans puanlarına, nöbet ücretlerine ve ek ödeme katsayılarına artış yapıldı.

Yukarıda bahsedilen iyileştirmelerin tamamı hastanelerin döner sermaye bütçe kalemlerinden ödenecek. Ancak tabiplerin aylık gelirlerinin ağırlıklı kısmının ek ödemeden oluştuğu göz önüne alınırsa bu düzenlemelerden tabiplerin olumsuz etkileneceği ifade ediliyor.

Bilindiği üzere sabit ödemeler, ek ödemeler, nöbet ücretleri hastanelerin döner sermaye gelirleri üzerinden ödeniyor. Tabip dışı personelin sabit ödemelerine yapılan bu zamlar, kadro-unvan katsayılarında ki değişiklikler, bazı kadroların performans puanlarına, ek ödeme katsayılarına yapılan artışlar neticesinde ek ödeme olarak dağıtılan miktar düşecek.

Toplu sözleşmede ek ödeme ve diğer özlük haklarında hangi değişiklikler oldu? İşte maddeler!

Hastanelerde çalışan hekimler, üyesi oldukları sendikanın toplu sözleşmedeki bu kararları kazanım olarak yansıtmasına tepki gösteriyor.

Sabit ödemelerin ve nöbet ücretlerinin genel bütçeye alınmaması halinde hastanelerin bir süre sonra ek ödeme dağıtabilmesinin imkansız hale geleceğini, hatta bir çok ilçe hastanesinde artık ek ödemelerin de dağıtılamaz hale geldiğini belirttiler.

Hekimler isyanlarını ekşi sözlükten, sosyal medya platformlarından ve haber merkezimizi telefonla arayarak dile getirdiler.

https://eksisozluk.com/25-08-2021-doktorlarin-maaslarinin-dusurulmesi--7016514