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Gemide karantina altındaydılar, tahliyeleri başladı
Japonya'nın Yokohama limanında karantina altına alınan gemideki bazı yaşlı yolcuların korona virüsü testlerinin negatif çıkmalarının ardından gemiden tahliye edildikleri bildirildi
Gemide karantina altındaydılar, tahliyeleri başladı
14 Şubat 2020 - İHA
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TOKYO  - Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren koronavirüsü nedeniyle Japonya'da karantina alınan gemiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Japonya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra 11 kişinin gemiden ayrıldığı duyuruldu. Saitama eyaletinde hükümet tarafından tahsis edilen tesise götürülen yolcuların, Çarşamba gününe dek sürmesi beklenen karantina sürecini söz konusu tesiste geçirecekleri açıklandı.

Koronavirüs nedeniyle karantinaya alınmıştı, o gemide hasta sayısı artıyor

Önceden açıklanmıştı

Japonya Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, 80 yaş ve üzerindeki yolcuların kronik hastalıklarının bulunması ya da penceresiz kabinlerde kalmaları durumunda gemiyi terk etmelerine izin verileceği duyurulmuştu. Gemiyi terk edecek yolcuların, hükümetin tahsis edeceği tesislerde karantina süresinin sonlanmasını bekleyeceği bildirilmişti.

Karantina sona erecek

Şimdiye dek 219 kişinin korona virüsü taşıdığı belirlenen karantina altındaki gemide, an itibariyle yaklaşık 3 bin 400 yolcu ve mürettebatın olduğu biliniyor. Karantina süresinin ise Çarşamba günü son bulması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:

wuhan koronavirus japonya gemi

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