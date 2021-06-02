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Genç akademisyen korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan 35 yaşındaki Selami Tanrıverdi, corona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Genç akademisyen korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
02 Haziran 2021 16:30 - DHA
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Selami Tanrıverdi (35) bir süre önce corona virüse yakalandı.

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedaviye alınan evli ve 2 çocuk babası Selami Tanrıverdi, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındı.

Tanrıverdi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Van YYÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyemiz Selami Tanrıverdi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Acımız büyük. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum''

Anahtar Kelimeler:

korona virus akademisyen van yuzuncu yil universitesi

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