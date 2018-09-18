Genç başhekim son yolculuğuna uğurlandı... Cenazede göz yaşları sel oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, geçirdiği rahatsızlık sonucu başhekimi olduğu hastanede hayatını kaybeden Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Serkan Kaydan, son yolculuğuna uğurlandı.

Nazilli'de özel bir hastanenin başhekimliğini yapan ve geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Serkan Kaydan için çalıştığı hastanede cenaze töreni düzenlendi. Törene Kaydan'ın ailesi, AK Pati Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Kaymakam İbrahim Küçük, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Şafak Çalışkan ve hastane personeli katıldı.

Törende göz yaşları sel olup aktı. Eşi Pınar Kaydan, Serkan Kaydan'ın tabutuna sarılarak ağladı. Yapılan duaların ardından Serkan Kaydan'ın cenazesi defnedilmek üzere Sultanhisar'ın Atça Mahallesi'ne götürüldü. Kaydan'ın cenazesi ikindi namazının Çomaklı Mezarlığına defnedildi. Kaydan hasta olan hemşire eşini ziyarete giderken fenalaşarak yaşamını yitirmişti.