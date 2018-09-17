SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Genç başhekimin ani ölümü hekim arkadaşlarını yasa boğdu
Aydın’ın Nazilli ilçesinde, 4 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Başhekim Dr. Serkan Kaydan’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için adli tıpa gönderildi.
Genç başhekimin ani ölümü hekim arkadaşlarını yasa boğdu
17 Eylül 2018 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Nazilli’de faaliyet gösteren özel bir hastanenin başhekimliğini yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Serkan Kaydan (38), 4 gün önce Nazilli Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak çalışan eşi Pınar Kaydan’ın rutin kontrolü için 9 Eylül Üniversitesi Hastanesine gitti. Burada aniden baş ağrısı ve mide bulantısı şikayeti başlayan Kaydan, Nazilli’ye dönüşünde kontrol için çalıştığı özel hastaneye gitti. Bir ara akciğerinde enfeksiyon da tespit edilen Kaydan, dün gece saat 04.00 sıralarında görevliler tarafından odasında baygın halde bulundu. Yoğun bakıma alınan Kaydan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 


4 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dr. Serkan Kaydan’ın cenazesi kesin ölüm nedeninni belirlenebilmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Evli ve 2 çocuk babası olan 38 yaşındaki genç Başhekimin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Atça’da son yolculuğa uğurlanacağı öğrenildi. 

Anahtar Kelimeler:

serkan kaydan 9 eylul universitesi hastanesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
15
1) Dr.Cevdett (Cerrah)
17.09.2018 11:45:47
Kendinden habersiz tatlı düşünde
Mevsimin baharı yazı kışında
Ya anne karnında ya yüz yaşında
Ölümün yaşı yok güzel kardeşim.
(ŞAHİN CAHİT YANIK)
People
17
2) Frankie Bellevan (Tıp Doktoru)
17.09.2018 09:41:52
Allah Rahmet Eylesin..
Mekanı Cennet Olsun..

Eşine , Ailesine ve Sevenlerine BaşSağlığı ve Sabır Diliyorum..

Bir Varız , Bir Yokuz....

Gerisi Hikaye....
People
16
3) Hercai (Hemşire)
17.09.2018 09:29:53
Her ölüm erken........Dr. Serkan KAYDAN seninki çok çok erken. Mekanın cennet olsun inşallah. Allah sevenlerine sabır evlatlarına ve eşine uzun ömür versin. Nurlar içerisinde yat inşallah......
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
diyabet şeker hastalığı toho universitesi tip fakultesisaglik-senGülperi Ovalıoğluodem acibadem international hastanesi dr. ozkan uysalprof. dr. gokhan hotamisligil obezite ve diyabetroche ilac biyoteknoloji ve yasam bilimlerikozmetik kadın hastalıkları meme kanseri hasta tanısı hasta tedavisi teşhis hekim kemoterapi prof. dr. halil ibrahim ugrasgogus hastaliklari akciger dr. ali vefa ozturkzhou weimedipol universitesi prof. dr. hanefi ozbeksigara sigara bırakma abd ulusal saglik enstitusugribal enfeksiyon 2018-2019 eğitim öğretim Prof. Dr. Refika Ersuaspirin monash universitesihava kirliliği plasenta dr. lisa miyashita
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.