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Genç doktor adayı trafik kazasında hayatını kaybetti
Balıkesir'de de dün sabah saatlerinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Bilge Toker'in, Ayvalık'taki ailesinin yanına tatile gittiği öğrenildi. Bilge Toker'in, ablası Dr. İlke Toker Önder gibi doktor olma hayali kurduğu öğrenildi.
Genç doktor adayı trafik kazasında hayatını kaybetti
09 Ağustos 2021 13:19 - DHA Kadri Kaya
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Zonguldak'tan İzmir'e doğru seyir halinde olan Kerem Başol idaresindeki 41 EF 283 plakalı otobüs, Balıkesir-Edremit kara yolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında virajı alamayarak, takla atıp, boş araziye yuvarlandı. 15 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı kazada, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Bilge Toker de yaşamını yitirdi.

Bilge Toker'in, eğitimi süresi boyunca Düzce'de babası emekli Ziraat Mühendisi Hüseyin Toker ve annesi emekli Öğretmen Hatice Toker ile birlikte yaşadığı, ailesinin yaz tatilini geçirmek için Ayvalık'taki yazlıklarına geldiği, kendisinin ise stajının ardından ailesinin yanına tatile gitmek istediği öğrenildi. Bilge Toker'in, ablası Dr. İlke Toker Önder gibi doktor olma hayali kurduğu belirtildi.

Bilge Toker için, Saatli Camisi’nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenleneceği bildirilirken, Düzce Üniversitesi'nden de Bilge Toker için taziye mesajı yayınlandı. Mesajda, "Üniversitemiz Tıp Fakültesi intern öğrencisi Bilge Toker'in  Balıkesir'de yaşanan trafik kazası sonucu  hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Öğrencimiz Bilge Toker'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı, sabır; aynı kazada yaralanan Tıp Fakültesi öğrencimiz Ayşegül Kısa'ya acil şifalar diliyoruz" denildi.

Anahtar Kelimeler:

balikesir doktor adayi tip fakultesi trafik kazasi

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