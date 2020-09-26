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Genç doktor evde ölü bulundu: TUS'a girmiş, kazanamamıştı!
BURDUR'un Bucak ilçesinde, doktor Büşra A. (25), evde ailesi tarafından ölü bulundu.
Genç doktor evde ölü bulundu: TUS'a girmiş, kazanamamıştı!
26 Eylül 2020 23:05 -
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BURDUR-Bucak’ın Genç Osman Caddesi’nde ailesiyle oturan ve 2 yıl önce tıp fakültesinden mezun olan Büşra A., akşam saatlerinde eve dönen ailesi tarafından balkonda hareketsiz halde bulundu. Yakınları tarafından çağrılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Büşra A., Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Büşra A., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata döndürülemedi. Büşra A.'nın cenazesi morga konuldu.

Tıp fakültesinden 2 yıl önce mezun olan Büşra A.'nın bu yıl tıpta uzmanlık eğitim sınavına girdiği ve kazanamadığı belirtildi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:

burdur busra

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