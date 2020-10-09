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Genç doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Doktor Ögretim Üyesi Abdulmenap Güzel 41 yasinda Kovid nedeniyle hayatını kaybetti
Genç doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
09 Ekim 2020 23:07 -
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Bugun bir doktor daha covid'den vefat etti. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD'da görevli  Doktor Ögretim Üyesi Abdulmenap Güzel 41 yasinda Kovid nedeniyle hayatını kaybetti.

Abdulmenap Güzel

1979 yılında Diyarbakır’da doğmuştur. 1996 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanmış ve 2002’ de mezun olmuştur. 2002–2004 yılları arasında Mardin Kızıltepe ilçesinde pratisyen doktor olarak çalışmıştır. 2004–2009 yılları arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nda ihtisas yapmış ve Anesteziyoloji uzmanı olmuştur. 2009-2011 yılları arasında Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Devlet Hizmet Yükümlülüğü görevini yapmıştır. Aralık 2011 tarihinde Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD da Yrd. Doç. Dr. olarak görev yapmaktaydı.

Anahtar Kelimeler:

abdulmenap guzel koronavirus doktor olumu

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