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Genç doktor otomobiliyle takla attığı kazada öldü
Isparta’da otomobiliyle takla atan acil tıp uzmanı doktor İhsan Ulusoy (30) yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.
Genç doktor otomobiliyle takla attığı kazada öldü
14 Nisan 2021 11:19 -
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Kaza, saat 16.30 sıralarında Isparta- Afyonkarahisar karayolu Keçiborlu ilçesi kavşağında meydana geldi. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli acil tıp uzmanı doktor İhsan Ulusoy yönetimindeki 07 MRU 15 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri İhsan Ulusoy’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Ulusoy’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan kaza bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı. İhsan Ulusoy’un kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarındaki tabelaya çarptıktan sonra taklalar atarak şarampole yuvarlandığı anlar yer aldı.

Anahtar Kelimeler:

ihsan ulusoy trafik kazasi

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