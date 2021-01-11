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Genç doktora taciz davasında son gelişme!
Kilis Devlet Hastanesinde görevli kadın doktoru 7 yıldır taciz ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü
Genç doktora taciz davasında son gelişme!
11 Ocak 2021 13:21 - AA
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Kilis 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, doktor Hacer D. ile avukatı ve tutuksuz sanık Cebrail Can K. katılmazken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile sanık avukatı hazır bulundu.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında basın mensuplarının alınmadığı duruşma, 19 Nisan'a ertelendi. 

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Sanık Cebrail Can K'nin avukatı Kifayet Dağaçıkan, gazetecilere, müvekkilinin akli dengesinin yerinde olmadığını iddia ederek, şu ifadelere yer verdi:

"Mağdur vekilinin mazeret gönderdiği görüldü. Duruşma 19 Nisan'a ertelendi. Sanığın tekrar rapor alması için dosya İstanbul Adli Tıp Kurumuna iletildi. Rapor geldikten sonra bir yorum yapılması gerekmektedir."

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Sanık Cebrail Can K. hakkında, Kilis Devlet Hastanesinde görevli doktor Hacer D'yi 7 yıldır taciz ettiği iddiasıyla, "hukuka aykırı kişisel verileri kaydetmek", "tehdit", "cinsel taciz", "hakaret", "şantaj" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından 3 yıldan 20 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

Anahtar Kelimeler:

kilis tehdit cinsel taciz hakaret santaj sanik cebrail can doktor

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