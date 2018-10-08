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Genç hekime 'sen öleceksin' dediler... İlk gününde istifa ettirdiler!
Pratisyen Hekim Gökhan Arkan mesleğinin zorluklarını ilk günden yaşamış genç bir doktor. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Gökhan Arkan’ın hekimliğin ilk günü neden istifa ettiğini anlattığı yazısı sosyal medyada geniş yankı buldu
Genç hekime 'sen öleceksin' dediler... İlk gününde istifa ettirdiler!
08 Ekim 2018 - MEDİMAGAZİN
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Pratisyen hekim Gökhan Arkan'ın Ardahan Devlet Hastanesinde, ilk iş gününde yaşadığı ve istifa etmesine sebep olan olay, sosyal medyada 'sağlıkta şiddet son bulsun' dedirtti. 

"İlk günümde neden istifa kararı aldım?

4 Ekim Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Pratisyen Hekim olarak ilk iş günümdü. Çok mutlu çok heyecanlıydım. Sonunda uğruna olabilmek için nice emekler verdiğim kişiydim, doktordum. Memleketin en uzak köşesinde acil serviste insanımıza dokunacak, belki de hayatlar kurtaracaktım. Bu nedenle 30’da 30 acil tıp uzmanlığı yazmıştım. Sonuçların açıklanmasını bekliyordum.
İlk hastamdan sonra Hastanede tomografinin önünde  yardım isteyen bir gruba rastladım, koştuk arkadaşımla beraber. Bilmediğim bir çocuk hasta, kan kustu dediler. Etrafta kan lekeleri vardı. Nabızlar iyi. Bilinç durumunun iyi olmadığına anlık olarak karar verdim boyunluğu olduğu için travma hastası olarak değerlendirip kırmızı alana götürelim diye personelimize talimat verdim. O sırada neden olduğuna anlam veremediğim bir şekilde “seni öldüreceğiz” diyerek agresif davranışlara girişildi. Orada tahminen sekiz kişilerdi. Çocuğu tanımıyorum.  Doktoru değilim, değerlendireceğiz acil kırmızı alanda, izin verin çocuğu çıkartalım dedim. Tamam ama sen öleceksin dediler.

Çocuğu kapalıya çektikten sonra çok daha kalabalık oldular güvenliklere saldırdılar biz çocuğa müdahale etmeye çalışırken. ( daha doğrusu uzmanlar geldiler. ) Orada saldırılar bitmedi ve polise haber verildi. Polis ekipleri gelmeden güvenlik arkadaşlarımızdan birinin de burnu kırılmış. Hala içeri girip beni ve bir uzmanı işaret ederek öldüreceklerini söylediler. Bu olaylar hayli uzun surdu. Öfkeleri dinmedi. Öfkenin nedeni Tomografide içerideki hastanın çekimi varken onu çıkartıp kendi hastaları içeri alınmadığı içinmiş. Hatta kendi çocuklarının tomografi çekimini saldırarak yarıda kestirmişler. Başhekimimiz konuştu, başhekim yardımcılarımız konuştu yine de saldırganlardı.  Ölüm tehditlerinden geri adım atmıyorlardı. Ben 155 aracılığıyla polis aracına binerek öğretmenevine oradan da havalimanına geçtim. İstifamı bir arkadaşıma teslim ettim, Evime, memleketime döndüm. 1300 km’yi bunun için gelmişim. En çok da umudumu heyecanımı kırdıkları için üzgünüm. "

Gökhan Arkan 

Anahtar Kelimeler:

gazi universitesi tip fakultesi gokhan arkan

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People
105
1) Dr (Op)
08.10.2018 16:35:59
Seni Kutlarım. Ülke asfaltlı .AVM li Afganistan kıvamına geldi . Kim kimi vurursa .durrrr dense artik
People
78
2) ufuk engin (uzman doktor)
08.10.2018 16:19:28
Balık baştan kokar..artık balık kokmuyor çürümüştür her yanıyla..ve sonuçta tüm saldırganlıklar gün gelir yapanların daha çok canını yakar..Bu genç meslektaşımız kaybedilmiştir..Arkasından gelecekler de gelmeyince ortalık şarlatanlara işi bilmezlere kalacaktır ve bunu yapanlar da layık oldukları gibi yaşayacaklardır..
People
107
3) dr (dr)
08.10.2018 16:10:11
Neonatolog meslektaşımın tüm yazdıklarına katılıyorum. Bu iş öyle sevgi-şevkatle düzelicek boyutu aştı. Sevgi sonraki aşama. Ne demiş Ziya Paşa, "Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir; tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir". Ee, bu insan müsveddelerinin lafla küfle uslanmıyacağını anlamak için de ülema olmaya gerek yok
People
59
4) ZEKİ CAN (CERRAH PİZZACI)
08.10.2018 15:18:17
Benim güzel kardeşim senin için içim yandı.FAKAT ACI AMA GERÇEK TÜRKİYEMİZDE durum bu keşke radyoloji fizik tedavi ve cildiye seçsen şimdilik pes etme sakın acil hekimliğinide seçme başarılar diliyorum


People
84
5) Özlem (Sağlık)
08.10.2018 14:41:24
Hayatta yaşamasının hethangi bir anlamı olmsyan insanlara, sağlıkçılar hizmetkarınız imajı verirsen, kral olmaya çslışan çok olur.
People
85
6) b b (anne)
08.10.2018 14:05:24
Çok geçmiş olsun. Çocuğumun asla doktor olmasını istemem. Boşver sakın geri dönme.Hiç bir şey kendi canından değerli degil. Senin gibi akıllı genç nasıl olsa para kazanır. Yakında memlekette doktor kalmayacak. Artık şarlatanların eline düşeceğiz.
People
92
7) abc (dr)
08.10.2018 13:24:18
bakalım bu yorumum yayınlanacak mi :)
değerli kardeşim!
çok geçmiş olsun
üzüldüm, içim acıdı...
Bunu da Rabbim' e havale ettim..
Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir..Şerre vesile olan da şerri yapan gibidir!
Çok şükür ki hayat sonsuz ve dünyadan ibaret değil!
People
129
8) hüsnü mübarek (uzman)
08.10.2018 12:47:44
7 sene önce poliklinikte bir kere gördüğüm hasta silsile şeklinde kendini gören tüm doktorlardan 7 yıl sonra şikayetçi olmuş. Valilik izin verirse dava açacaklar hepimize. Böyle bir ülkede bir hastaya 750 tl ye bakmak isterim. kontrol içinde 500 tl alırım. Bu para sadece doktor olmamın getirdiği 15-20 yıllık birikimin değil bundan sonraki zaman aşımı süresi boyunca açabileceği muhtemel davalar için de geçerli.
Lokal ameliyatlara1000 tl altında el sürmemem, büyük cerrahileri en az 30-50 bin tl ye yapmam gerekiyor.
hekimin bu sistemde sinir hastası olmaması imkansız.
Ayağından ameliyat olanın burnundaki sivilcesini senden bildiği bir ülkede 3 kuruşa 5 köfte verilmez.
Hayvan bile kendisini tedavi eden veterinere saldırmıyor.
Saldıranın tehdit edenin güvencesini ilk seferde 3 ay tekrarında 1 yıl süreyle 3. tekrarında ömür boyu iptal et görsün örekesini.

People
86
9) murat çelikten (uzman)
08.10.2018 12:31:02
üzülerek ve sana bir şey olmamasına sevinerek bir musibet bin nasihattır iyidir diyorum. Cerrahi branşlar, hasta ile bizzat yakın olabileceğin hiç bir branşı yazma. illa hasta muayene etmek istiyorsan cildiye yaz, ftr yaz. Ama bence temel bilimleri yaz geç. Bu ülkede irade sahipleri yumurta kapıya dayanmadan iş yapmıyor.
Sağlıkta şiddeti çözecek donanım yok. Liyakat yok. İrade hiç yok. Sağlık üzerinden oy tacirliği yapılır ise faturası ağır olur.
Hasta memnuniyeti tek kriter olur ise bunun faturası çok ağır olur. Oluyor da...
People
128
10) surgeon (op.dr)
08.10.2018 11:41:33
bence Allah'ın sevgili kuluymuşsun ki böyle bir olay yaşamışsın..simdi önünde 3 yol var.1 sıkı bir tus hazırlığından sonra temel bilimlerde uzmanlık eğitimi alır bir daha hasta yüzü görmeden mutlu mesut yaşarsın 2. kariyerine yurt dışında devam edebilirsin 3. tamamen tıbbi bırakıp başka meslek yapabilirsin....
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