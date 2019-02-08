SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Genç hekimin ölümü çalışma arkadaşlarını yasa boğdu
Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde görev yapan Dr. Sevinç Biçer Kütük kansere yenik düştü
Genç hekimin ölümü çalışma arkadaşlarını yasa boğdu
08 Şubat 2019 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Manisa Şehir Hastanesi sosyal medya hesabından iki çocuk annesi Dr. Sevinç Biçer Kütük için taziye mesajı yayımladı.

Genç doktorun kanser ile mücadeleye yenik düşmesi yakınları ve çalışma arkadaşları tarafından derin üzüntü ile karşılandı. 

Manisa Şehir Hastanesinin paylaşımı: 

"BAŞIMIZ SAĞOLSUN 
Hastanemizde hizmet vermiş olan hekimlerimizden Dr. Sevinç BİÇER KÜTÜK’ün yakalanmış olduğu amansız hastalığa yenik düşerek vefatını öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve camiamıza sabırlar ve başsağlığı diliyoruz.

Hastane Yönetimi" 

Anahtar Kelimeler:

hekim sevinc bicer kutuk manisa sehir hastanesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
2
1) R.yilmaz (Dr)
08.02.2019 12:39:55
Allah rahmet eylesin. Ailesine sabır versin.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
kanser kanser hücresi Royal Marsden Kanser Hastanesisağlıkta şiddetkök hücre hücresel tedavi Osmangazi Üniversitesi Necla ÖzdemirSağlık Müzesi Trakya Üniversitesi Erhan TabakoğluAile Hekimliği Mehmet UrganSelçuk Üniversitesi Hamdi Şükür KılıçDeniz Sarı GümüşovaKüba aşısı Sağlık Bakanlığı SGK Canfeza Sezgin Gökhan DemirYekta Saraç YÖK Yükseköğretim Eğitim Programları Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Bülent Aydınlıhekim Sevinç Biçer Kütük Manisa Şehir Hastanesi bilkent sehir hastanesi ataturk egitim ve arastirma hastanesi taşınma Dünya Sigarayı Bırakma Günü Esra Uzaslan Uludağ ÜniversitesiSigara tüketimi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilaçelektronik cihazBilimsel insanı bilimsel anlayış Derya Uludüz
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.