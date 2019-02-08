Genç hekimin ölümü çalışma arkadaşlarını yasa boğdu

Manisa Şehir Hastanesi sosyal medya hesabından iki çocuk annesi Dr. Sevinç Biçer Kütük için taziye mesajı yayımladı.

Genç doktorun kanser ile mücadeleye yenik düşmesi yakınları ve çalışma arkadaşları tarafından derin üzüntü ile karşılandı.

Manisa Şehir Hastanesinin paylaşımı:

"BAŞIMIZ SAĞOLSUN

Hastanemizde hizmet vermiş olan hekimlerimizden Dr. Sevinç BİÇER KÜTÜK’ün yakalanmış olduğu amansız hastalığa yenik düşerek vefatını öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve camiamıza sabırlar ve başsağlığı diliyoruz.

Hastane Yönetimi"