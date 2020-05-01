Genç hemşire böyle yalvardı: Ölmeme izin verme...

Dünya 35 yaşındaki hemşirenin, yakarışlarını konuşuyor... 12 yıllık hemşire Kelly Ward, korona virüs salgınında görev yaptığı hastanede Kovid-19'a yakalandı. İki çocuk annesi hemşire, hastalığı yenmeye çalışırken, bir yandan da sosyal medyada günlük tutarak kendisiyle aynı durumda olanlara ilham kaynağı olmaya çalıştı.

Hastanedeki vardiyası sırasında şiddetli öksürük krizine giren ve nefessiz kalan hemşireye ilk müdahale meslektaşları tarafından yapıldı. 12 yıldır hemşire olarak görev yapan iki çocuk annesi Kelly, West Yorks'teki Bradford Royal Hastanesi'nde solunum cihazına bağlı durumda.

"Covid Yolculuğum" adını verdiği günlüğünde Kelly, haftasonu fazla mesai yaptıktan sonra 19 Nisan'da nasıl kendini iyi hissetmeye başladığını anlatttı. Hikayesini hastane yatağından yazan Kelly, şöyle dedi: "Eve giderken, kendimi çok zayıf ve güçsüz hissettim, kıpkırmızı kesildiğini ve ateşimin yükseldiğini hissettim."

Günün geri kalanını ve bütün geceyi yatakta geçirdiğini anlatan Kelly, yaşadıklarını anlattığı günlüğüne aynı anda hem terlediğini ve hem de titrediğini yazdı.

Nefes darlığı çektiğini ve soluk alamadığını anlatan Kelly, ertesi gün Kovid-19 testi yaptırmak için hastaneyle iletişime geçti ve 34 yaşındaki nişanlısı Ryan Golding'in yardımıyla kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Gece 23.15'te eve vardığını ve gelir gelmez sürünerek kendini yatağa attığını söyleyen hemşire, hastalığın tüm belirtilerini göstermeye başladığında müdürüyle iletişime geldi. Ona durumu anlattığında, Kelly'nin müdürü acilen ambulans çağırması gerektiğini söyledi. Kelly, gerçekten kötü hissedip hissetmediğinde emin olmak için kendine bir saat verdi.

Bu süre içerisinde durumu daha da ağırlaşan kadın, ambulans çağırmaya karar verdi. Sağlık görevlileri, hastaneye götürmeden önce nefes almakta zorlanan Kelly'ye oksijen verdi.

"Gece boyunca daha da kötüleşmeye başladım, kendimi çok kötü hissettim. Tüm tat alma duyumu ve iştahı kaybettim. Oksijen tedavisine devam edildi ve hareket edip edemeyeceğimi bile bilmiyordum."

"Bir kelimeden fazla konuşamıyor, cümle kuramıyordumç Sonunda uykuya daldım ama uzun sürmedi, ter döküyordum, uyandım ve paniğe kapıldım, gerçekten panikledim. Yataktan sürünerek kalkmaya çalıştım ancak kalkamadım. Neyse ki biri beni gördü ve hemşireleri çağırdı."

"O akşam bir hayli endişeliydim. Hemşireler nefes alabilmem için beni makineye bağlamak istedi ve bunu hemen yapmamız gerektiğini söyledi. İşte o zaman daha da panikledim. Çocuklarımı nişanlımı, ailemi, arkadaşlarımı bir daha göremeyeceğimi düşünerek panikledim. Öleceğimi sandım."

"Bana maskeyi taktılar: Birisinin burnunuza ve ağzınıza bastığını ve başınızı uçak penceresinden çıkardığını hayal edin; KORKUNÇ."

"Buna tahammül edebileceğimi sanmıyordum ve hemşirelere maskeyi çıkarmasını söyleyen panikledim. Hemşirelerden birini tanıyordum; daha önce birlikte çalışmıştık. Ve ona dedim ki, 'Ölmeme izin verme...'"

Kelly Ward, hala hastanede corona virüs tedavisini sürdürüyor.

Korona virüs salgını sırasında, İngiltere'de şimdiye kadar 140'tan fazla sağlık çalışanı ölümcül virüsle savaşarak öldü.