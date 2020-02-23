Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Genç hemşire evinde ölü bulundu
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir hemşire evinde ölü bulundu.
Genç hemşire evinde ölü bulundu
23 Şubat 2020 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

BİTLİS-Alınan bilgilere göre, Tatvan Devlet Hastanesinde çalışan ve Aydınlar Mahallesi'nde ikameden eden hemşire Fatma Bıçak'tan (26) bir süre haber alamayan ev arkadaşı, genç kıza bakmak için odasına gitti.

Genç kızı uyandırmaya çalışan arkadaşı, bir türlü uyandıramayınca panikle 112'yi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç hemşirenin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, genç kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hastanede yapılan ilk tetkiklere göre genç kızın epilepsi nöbetine bağlı olarak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenirken, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda ortaya çıkacağı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

bitlis fatma bicak

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.