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Genç psikiyatrist koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde görevli psikiyatrist Dr.Mustafa Özlü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Genç psikiyatrist koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
04 Ağustos 2020 00:12 - MEDİMAAGAZİN
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Sağlık çalışanları koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmeye devam ediyor. Son olarak Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde görevli 34 yaşındaki psikiyatrist Dr.Mustafa Özlü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Dr.Mustafa Özlü geçtiğimiz hafta ECMO (Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu) için uçak ambulansla İstanbul'a sevk edilmişti. Sevk edildiği hastanede hayatını kaybeden Dr.Mustafa Özlü'nün eşi de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesinde dahiliye asistanı olarak görev yapıyordu.

Dr.Mustafa Özlü 2017'den bu yana Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde görev yapıyordu. 

 

Anahtar Kelimeler:

drmustafa ozlu

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People
1
1) dr.emre (hekim)
04.08.2020 14:03:42
TTB kendisine ulaşan bilgileri paylaşıyor...Bir günde iki kayıp.Bu güne kadar kaç sağlık çalışanı hastalandı kaçı hayatını kaybetti bilen yok çünkü bakanlık resmi açıklama yapılmıyor...

Sayın bakan sosyal medyada da çok takip ediliyor kayıpları fotoğrafları ile paylaşsa en azından anılsalar iyi olmaz mı?
People
1
2) ö.faruk atay (uzmanhekim)
04.08.2020 13:52:27
Çok üzüldüm.Allah rahmet eylesin.Genç ölümleri yakıcı oluyor.
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