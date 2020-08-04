Genç psikiyatrist koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Sağlık çalışanları koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmeye devam ediyor. Son olarak Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde görevli 34 yaşındaki psikiyatrist Dr.Mustafa Özlü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Dr.Mustafa Özlü geçtiğimiz hafta ECMO (Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu) için uçak ambulansla İstanbul'a sevk edilmişti. Sevk edildiği hastanede hayatını kaybeden Dr.Mustafa Özlü'nün eşi de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesinde dahiliye asistanı olarak görev yapıyordu.
Dr.Mustafa Özlü 2017'den bu yana Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde görev yapıyordu.