Genç sağlık çalışanı motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Kaza, sabah saatlerinde Konaklı Mahallesi D400 yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Osman C. (31) yönetimindeki 33 CAV 06 plakalı TIR ile özel hastanede sağlık personeli olan Süleyman Hilmi Yüksel yönetimindeki 07 HKG 33 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazanın şiddetiyle kask takıp takmadığı belirlenemeyen motosiklet sürücüsü Yüksel yola savrularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Yüksel kurtarılamadı. Yüksel'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılırken TIR sürücüsü Osman C. gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|İlan Tarihi
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|5. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
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|8. Adrenal Gonad ve Nöroendokrin Tümörler Sempozyumu
|TIBBİ...
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|11/01-12/01
|Türk Oral İmplantoloji Derneği 30. Uluslar arası Bilimsel Kongresi
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|11/01-13/01
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