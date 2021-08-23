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Genç yaşlarda alkol kullanımı arteriyel sertleşmeye neden oluyor
Ergenlikten genç yetişkinlik yıllarına kadar alkol tüketiminin kardiyovasküler hastalıkların habercisi olan arter sertleşmeye neden olduğu belirlendi.
Genç yaşlarda alkol kullanımı arteriyel sertleşmeye neden oluyor
23 Ağustos 2021 14:00 - AA İdris Sülün
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Avrupa Kardiyoloji Derneğinin 2021 kongresinde sunulan çalışmaya göre, genç yaşlarda tüketilen alkolün kan damarlarının erken yaşlanmasına neden olduğu sonucuna ulaşıldı.

Çalışmanın yazarı Hugo Walford, yoğun alkol kullanımının damarların yaşlanmasında kademeli artışa neden olduğunu belirterek, tüketilen alkol miktarı arttıkça arteriyel sertleşmenin de artacağını ifade etti.

Genç yaşlarda alkol tüketiminin kalp sağlığı konusundaki etkileri hakkında herhangi bir ilişkinin açıklanmadığı araştırmada, alkol tüketiminin damar sağlığı üzerinde doğrudan etkisi olduğu tespitine yer verildi.

Araştırmada, damarların doğal olarak zamanla elastik yapısını yitirerek daha sert hale geldiği ve sertleşen damarların kalp rahatsızlıkları ve felç gibi hastalık risklerini artırdığı ifade edildi.

Önceki araştırmalar, tütün ve alkol kullanımı gibi bazı alışkanlıkların damar sertleşme sürecini hızlandırabileceğini göstermişti.

Söz konusu araştırmada, ergenlik döneminden genç yetişkinlik dönemine kadar olan; yani 17-24 yaş aralığındaki hassas dönemde yoğun alkol kullanımının damar sertleşmesine etkileri üzerinde duruldu.

Araştırma, 17-24 yaş arasındaki 1655 katılımcının, farklı seviyelerde alkol ve tütün kullanımına göre kategorize edilerek gerçekleştirildi.

Anahtar Kelimeler:

avrupa kardiyoloji dernegi kalp damar arteriyel sertlesme alkol

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