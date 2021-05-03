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Genç yaştaki anestezi uzmanı kalbine yenildi
Ordu'nun Ünye ilçesinde Anestezi Uzmanı Dr. Seda Nur Özkan(36), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Genç yaştaki anestezi uzmanı kalbine yenildi
03 Mayıs 2021 16:23 -
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ORDU-Edinilen bilgiye göre, evinde olduğu sırada kalp krizi geçirerek görev yaptığı özel hastanenin yoğun bakım servisine kaldırılarak tedavi altına alınan genç doktor, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doktor için görev yaptığı hastanenin önünde tören düzenlendi. Doktorun yakınları cenazede gözyaşı döktü.

Cenazeye katılan ve sağlık çalışanlarına baş sağlığı dileyen Ordu Tabipler Odası Başkanı Ali Coşkun, "Sedanur kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Çok üzgünüz. Kendisini çalıştığı hastaneden cennete uğurluyoruz. Sağlık çalışan kardeşlerimizin ve hepimizin başı sağ olsun diliyorum" dedi.

Çalıştığı hastane önünde tören düzenlendi
Uzun zamandır çalıştığı hastanenin önünde sağlık çalışan arkadaşları ve doktorlar tarafından son yolculuğuna uğurlanan Anestezi Uzmanı Dr. Seda Nur Özkan, alınan helalliğin ardından Dönüklü mevkisinde bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

Anahtar Kelimeler:

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