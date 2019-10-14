Gençlik Ruh Sağlığı Çalışması Sincan’da başladı

ANKARA - Gençlerin ruh sağlığı ve psikolojik dayanıklılığının güçlendirilmesi amacıyla başlatılan çalışmanın açılışı, Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara ve paydaş kurumların katılımı ile Ankara Sincan ilçesinde gerçekleşti.

Meşe, açılışta yaptığı konuşmada, ruhsal sağlık olmadan sağlıktan bahsedilemeyeceğini belirtti.

Gençlerin ruh sağlığını güçlendirmek üzere kurumlar arası iş birliğini sağlamak için kamu ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiğini söyleyen Meşe, sözlerine şöyle devam etti:

“İki yılı aşkın bir zamandır yürüttüğümüz gençlik ruh sağlığı çalışmalarımız ile gelecek nesillerimizin ruh sağlığının korunması ve güçlendirilmesi konusunda farkındalık yaratmayı, uzun vadeli çalışmalarımızda ise gençlerin dayanıklılığını arttırmayı ve önlenebilir ruhsal hastalıkların gelişmesini engellemeyi hedefliyoruz. Bu hedeflere erişebilmek için yalnızca sağlık alanında görev yapanlarla değil, farklı disiplin ve sektörlerle iş birliği içinde çalışılması gerekmektedir. Bu düşünceden hareketle kurumlar arası iş birliğini sağlamak için kamu ve sivil toplum kuruluşlarımız ile bir araya gelmiş ve gençlerin ruh sağlığını güçlendirmek üzere ortak çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız.”

Günümüz gençlerinin daha önceki dönemlerden daha farklı ve daha hızlı değişimlerin olduğu bir dönemde yaşamakta olduğuna dikkat çeken Meşe, “Bu hızlı değişim ve gelişmeler, onların hayatında olumlu olduğu kadar, doğru olarak desteklenmediğinde olumsuz birtakım etkilere de sebep olabilmektedir. Bu nedenle günümüz dünyasının zorluklarıyla baş edebilmek için, gençlerin mümkün olan en erken yaşlarından itibaren zihinsel dayanıklılık yaratmalarına yardımcı olmak gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Bu çalışma ile tüm ülkede uygulanabilir bir program ortaya koymak istediklerini dile getiren Meşe, ilgili kurumlarla iş birliğinde başlatılan çalışmaların somut çıktılarını ortaya koymak üzere gençlere, ailelere, öğretmenlere ve gençlerle karşılaşan personele doğrudan ulaşabilmek için, Sincan’da çalışmanın başlatıldığını kaydetti. Meşe, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geleceğimiz, gençlerin fark edilmiş, desteklenmiş, sağlıklı ve dayanıklı olmasına göre şekillenecektir. Bunu sağlayabilmek için de Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Belediyelerimiz ve ilgili tüm kurumlarımızla; kamu kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliğimizi güçlü bir şekilde devam ettirmekteyiz.”

Sincan’da uygulanacak ve tüm ülke geneline yaygınlaştırılacak çalışmada gençlerin ruh sağlığının ve psikolojik dayanıklılığının güçlendirilmesi hedefleniyor.