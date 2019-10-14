Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Gençlik Ruh Sağlığı Çalışması Sincan’da başladı
Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde ‘Gençlik Ruh Sağlığı Sincan Çalışması’nın açılış törenine katıldı.
Gençlik Ruh Sağlığı Çalışması Sincan’da başladı
14 Ekim 2019 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ANKARA - Gençlerin ruh sağlığı ve psikolojik dayanıklılığının güçlendirilmesi amacıyla başlatılan çalışmanın açılışı, Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara ve paydaş kurumların katılımı ile Ankara Sincan ilçesinde gerçekleşti.

Meşe, açılışta yaptığı konuşmada, ruhsal sağlık olmadan sağlıktan bahsedilemeyeceğini belirtti.

Gençlerin ruh sağlığını güçlendirmek üzere kurumlar arası iş birliğini sağlamak için kamu ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiğini söyleyen Meşe, sözlerine şöyle devam etti:

İki yılı aşkın bir zamandır yürüttüğümüz gençlik ruh sağlığı çalışmalarımız ile gelecek nesillerimizin ruh sağlığının korunması ve güçlendirilmesi konusunda farkındalık yaratmayı, uzun vadeli çalışmalarımızda ise gençlerin dayanıklılığını arttırmayı ve önlenebilir ruhsal hastalıkların gelişmesini engellemeyi hedefliyoruz. Bu hedeflere erişebilmek için yalnızca sağlık alanında görev yapanlarla değil, farklı disiplin ve sektörlerle iş birliği içinde çalışılması gerekmektedir. Bu düşünceden hareketle kurumlar arası iş birliğini sağlamak için kamu ve sivil toplum kuruluşlarımız ile bir araya gelmiş ve gençlerin ruh sağlığını güçlendirmek üzere ortak çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız.”

Günümüz gençlerinin daha önceki dönemlerden daha farklı ve daha hızlı değişimlerin olduğu bir dönemde yaşamakta olduğuna dikkat çeken Meşe, “Bu hızlı değişim ve gelişmeler, onların hayatında olumlu olduğu kadar, doğru olarak desteklenmediğinde olumsuz birtakım etkilere de sebep olabilmektedir. Bu nedenle günümüz dünyasının zorluklarıyla baş edebilmek için, gençlerin mümkün olan en erken yaşlarından itibaren zihinsel dayanıklılık yaratmalarına yardımcı olmak gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Bu çalışma ile tüm ülkede uygulanabilir bir program ortaya koymak istediklerini dile getiren Meşe, ilgili kurumlarla iş birliğinde başlatılan çalışmaların somut çıktılarını ortaya koymak üzere gençlere, ailelere, öğretmenlere ve gençlerle karşılaşan personele doğrudan ulaşabilmek için, Sincan’da çalışmanın başlatıldığını kaydetti. Meşe, sözlerini şöyle sürdürdü:

Geleceğimiz, gençlerin fark edilmiş, desteklenmiş, sağlıklı ve dayanıklı olmasına göre şekillenecektir. Bunu sağlayabilmek için de Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Belediyelerimiz ve ilgili tüm kurumlarımızla; kamu kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliğimizi güçlü bir şekilde devam ettirmekteyiz.”

Sincan’da uygulanacak ve tüm ülke geneline yaygınlaştırılacak çalışmada gençlerin ruh sağlığının ve psikolojik dayanıklılığının güçlendirilmesi hedefleniyor. 

Anahtar Kelimeler:

ruh sagligi emine alp mese halk sagligi genel muduru fatih kara

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
bel fıtığı Siyavuş Muhammedrezai hemsire ortaöğretim mezunu Ortaöğretim Hemşire Profesyonelleri Platformu himss himss emram himss eurasia dr. suayip birinci Anormal Uterin Kanama Vaginit Ali Akdemir Alvimedica Leyla Alaton ambulans 112 acil Barış Pınarı Harekatı sağlık çalışanı Mehmet Fazıl Geçer Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi Türkiye’de Hekim Olmak mehmet ali tokgöz kanser onkoloji Atilla Soran MEMEDER 1. Hipofiz Günleri Sempozyumu sağlıkta şiddet Sümeyra Akdemir Ruh Sağlığı Emine Alp Meşe Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara Bağımlılık ile Mücadele Kurulu Emine Alp Meşe Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bağırsak florası Ahmet Uygun Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi hemşire Hatice Tunç ambulans 112 acil Milli Eğitim Bakanlığı
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
28/10-31/10 6. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi ENDOKRİNO... ANTA
28/10-01/11 5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi MİKROBİYO... İZMİ
31/10-02/11 Türkiye Maternal Fetal Tıp Derneği Ultrasonografi Kursu KADIN... İSTA
30/10-03/11 63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi PEDİATRİ KIBR
23/11-23/11 TMFTP Tıbbi Uygulamalar ve Hukuk Kongresi TIP... ANKA
21/11-24/11 15. Türkiye Acil Tıp Kongresi ACİL TIP ANTA
26/11-30/11 3. Uluslarası – 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi HALK SAĞLIĞI ANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.