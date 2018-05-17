SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Genel cerrah başhekim olarak atandı, kalıcı kadın doğum uzmanı sözü verdi!
Kırkağaç Devlet Hastanesinde 4 yıldan fazla bir süredir genel cerrah olarak çalışan Op. Dr. Yusuf Kılıç’ın çalıştığı hastaneye başhekim olarak atandığı açıklandı.
Genel cerrah başhekim olarak atandı, kalıcı kadın doğum uzmanı sözü verdi!
17 Mayıs 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

MANİSA-Son 4 yıldır Kırkağaç’ta yaptığı başarılı çalışmalarla dikkat çeken ve adından övgüyle söz ettiren Op. Dr Yusuf Kılıç, Kırkağaç Devlet Hastanesini en iyi noktalara getirmek için elinden geleni yapacağını söyledi. 
İHA Muhabirine konuşan Kılıç, “Öncelikle bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı Op. Dr. Ali Münger’e çok teşekkür ediyorum. Hastanemizi bugünkü konumundan daha iyi noktalara taşımak için elimden geleni yapacağım. Hastanemizde güçlü ve başarılı bir yönetim kadrosu bulunmakta. Yönetim ekibi olarak çalışanlarımız, tüm hastalarımız ve Kırkağaç için gece gündüz demeden çalışacağız ve hasta memnuniyetini en üst seviyeye çıkaracağız” diye konuştu. 
Hekim ve tıbbi cihaz eksikliğinin bugüne kadar büyük ölçüde giderildiğini ifade eden Kılıç, kalıcı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olmak üzere diğer eksikliklerin de giderilmesi için çalışacaklarını ifade etti. 
Başhekim Yusuf Kılıç, kendisini bu göreve layık gören yetkililere teşekkür ederek yüzlerini kara çıkarmayacağını, ilçenin sağlık hizmeti konusunda kısa, orta ve uzun vadeli planlar oluşturacaklarını söyledi. 

Yusuf Kılıç kimdir? 
Yusuf Kılıç 1981 yılında Soma'da doğdu. 1999’da Soma Linyit Lisesi’nden mezun oldu. 2000-2006 yılları arasında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim gören Kılıç, 2006-2011 yılları arasında İstanbul Ok Meydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Asistanı ve 2011-2013 yılları arasında Şırnak Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı olarak hizmet verdi. Başhekim Yusuf Kılıç, 1 yıl da Medikal Park Hastanesinde çalıştıktan sonra 2014 yılında Kırkağaç Devlet Hastanesine atandı. Kılıç, evli ve bir çocuk babası. 

Anahtar Kelimeler:

manisa kirkagac dr yusuf kili kirkagac devlet hastanesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
tus 2018-tus osym ek yerlestirmemanisa kirkagac dr yusuf kili kirkagac devlet hastanesigiresun universitesi onkoloji saglik koyukardiyoloji kalp pili sgk ödemesi kamil adaletemrah serbes doktor suç duyurususaglik bakanligi ramazan ayispor hekimligi ramazankaraciger nakli turgut ozal tip merkezi ahmet kizilaybeyaz kod sağlıkta şiddet hapis istemifilistin kanadali doktor tarek loubani justin trudeauFETÖ bursa doktor
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
19/05-19/05Biyobelirteçler ve Onkolojik Tedaviler SempozyumuTIBBİ...ANKA
18/05-21/0515. Ulusal Rejyonal Anestezi KongresiANESTEZİY...ANTA
20/05-23/0516. Ulusal Sinirbilim Kongresi (USK)NÖROLOJİİSTA
24/05-27/051. Uluslararası Gıda Ve Tıp KongresiGASTROENT...ANKA
25/05-27/0511. Multidisipliner Nöroonkoloji SempozyumuMULTİDİSİ...MUĞL
25/05-27/05Çocuklarda Özofagus Motilite Bozuklukları SempozyumuÇOCUK...ANKA
25/05-27/05VI. Yutma Bozuklukları KongresiGASTROENT...ANKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.