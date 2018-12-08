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Genel Cerrahi doçenti, tıp öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesinde görevli Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetle ilgili bir kadın doktor ve bir üniversite öğrencisi gözaltına alındı.
Genel Cerrahi doçenti, tıp öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
08 Aralık 2018 -
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ELAZIĞ-Olay, akşam saatlerine merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Tuncay Sokak'taki bir öğrenci evinde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat Üniversitesi Hastanesine görevli Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin, şüpheliler tarafından eve çağrıldı. Evde çıkan tartışmada Girgin bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet sonrası şüpheliler üniversite öğrencisi F.A.(23) ile pratisyen doktor Ç.G.B, polis tarafından gözaltına alındı. Medimagazin'e gelen bilgilere göre bıçaklayan kişinin 5. sınıftaki tıp öğrencisi olduğu belirtiliyor.


Polis ve cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yapıyor. 

REKTÖRDEN AÇIKLAMA

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, yaşanan olayla ilgili olarak yayınladığı açıklamada, “Akşam saatlerinde Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Girgin’e yapılan menfur saldırı neticesinde hayatını kaybetmesi haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Şahsım ve üniversitem adına, merhum Doç. Dr. Mustafa Girgin’ne Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Tüm Fırat Üniversitesi ailesinin ve sağlık Camiasının başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

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