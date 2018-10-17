Genel Cerrahi Uzmanı İbrahim Halil Karakan: 'Teşhis ve tedavide sadece hekim sözü'

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Halil Karakan, meme kanserinin teşhis ve tedavisinde uzman hekimler dışında hiç kimsenin yönlendirmelerinin dikkate alınmaması gerektiğini söyledi.

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle Mersin’in Tarsus ilçesindeki Medical Park Hastanesi farklı kurumlarla birlikte etkinlikler organize ediyor. Bu kapsamda Medical Park Tarsus Hastanesi, Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi Tarsus Grubu ve AK Parti Tarsus İlçe Başkanlığı Kadın Kolları işbirliğiyle seminerler düzenledi. Hastanede görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Halil Karakan, Tarsus Belediyesi Ülker Aydın Yaşlılar Erinç Evi ve AK Parti Tarsus İlçe Başkanlığı’ndaki etkinliklerde, kadınları bilgilendirdi. Op. Dr. Karakan yaptığı sunumlarda, meme kanserinde teşhis ve tedavi için uzman hekimler dışında kimsenin fikir ve tavsiyelerinin dikkate alınmaması gerektiğini vurguladı.

Bitkilerin suyuyla kanser geçmez

Seminerlerde yaklaşık 150 kadınla bir araya gelen Op. Dr. İbrahim Halil Karakan, birçok kanser türünde olduğu gibi meme kanseri için de kulaktan dolma yanlış bilgiler ve yetkisiz kişilerin yönlendirmeleriyle karşılaşıldığını belirtti. Op. Dr. Karakan, “Meme kanseri için teşhisi sadece uzman hekim koyabilir. Hekim dışında kimsenin ‘Sende kanser yoktur’ ya da benzeri sözlerini dikkate almayın. Ayrıca kanser bazı bitkileri kaynatıp suyunu içerek, bazı yemekleri yiyerek ya da yemeyerek geçecek bir hastalık değildir. Hastanın durumuna ve hastalığın seviyesi gibi birçok etkene göre uygulanan bilimsel yöntemlerle tedavi edilen bir hastalıktır” dedi.

Çocuk yapma yaşı önemli

Tarsus İlçe Sağlık Müdürü Dr. Füsun Kaleli, Medical Park Tarsus Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Halefoğlu ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşe Hümeyra Yıldırım’ın da konuk olarak katıldığı seminerlerde Op. Dr. İbrahim Halil Karakan, meme kanseri risk faktörleri hakkında da bilgi verdi. Op. Dr. Karakan, meme kanserinde değiştirilemeyen ve değiştirilebilir risk faktörlerini şöyle sıraladı.

Değiştirilemeyen risk faktörleri:

Yaş, cinsiyet, diğer memede geçmişte kanser vakası görülmüş olması, over, uterus, kolon kanseri hikayesi, erkeklerde büyük meme ve ailede erkek meme kanseri görülmüş olması, ailede (1. derece yakınlar) meme kanseri görülmüş olması, klinefelter sendromu (erkeklerde)

Değiştirilebilen risk faktörleri:

Hiç doğum yapmamak veya ilk doğumu 31 yaşından sonra yapmak, oral östrojen ilaçları, alkol ve sigara, fazla kilo, hareketsiz yaşam, radyasyona maruz kalmak.

Bu belirtilere dikkat

Genel Cerrahi Uzm. Op. Dr. İbrahim Halil Karakan, meme kanseri belirtileri hakkında ise şu bilgileri verdi:

Kitle: Meme kanserinin en erken belirtisi, çoğu kez tek, ağrısız ya da hafif ağrılı, kısmen sınırları belirlenen, gerginliği olmayan, hareketi sınırlı ve sert bir kitledir.

Ağrı: Genellikle hastalığın geç dönemlerinde ortaya çıkabilen ağrı, meme kanserinde sık görülen bir belirti değildir.

Meme başı akıntısı: Daha çok benign meme hastalıklarında görülen meme başı akıntısına, meme kanserinde sık rastlanmaz. Ancak memede bir kitle palpe edilir ve bastırıldığında akıntı görülürse akıntının kanserle ilgili olabileceği düşünülmelidir.

Meme başı retraksiyonu: Zamanla tümör büyümeye ve etraf dokulara infiltre olmaya başladığında deride büzülmeler, meme başında içeri çekilme gözlenir.

Forgue belirtisi: Meme başının kitleye doğru çekilmesidir. Önden bakıldığında hastanın meme başı daha yüksekte görülür

Lenfödem: Tümör hücreleri, cooper ligamentlerindeki lenf damarlarında ilerleyerek derinin yüzeyel lenf damarlarına ulaşır. Bu damarları tıkaması sonucu deride sınırlı bir ödem meydana gelir. Derinin görünümü portakal kabuğu biçimindedir.

Deride eritem ve ülserasyon: Kanserin ileri dönemlerinde tümör hücrelerinin deriyi tamamen kaplamaları sonucu deride eritem ve ülserasyonlar meydana gelir.

Tillaux belirtisi: Tümör hücrelerinin göğüs duvarına kadar ilerlemesiyle memenin hareket yeteneğini kaybetmesine Tillaux belirtisi denir.

Metastaz ile ilgili belirtiler: Meme kanseri metastazlarını yakın dokulara direkt, uzak metastazlarını kan ve lenf yoluyla yapar. Aksilla, subklavikular ve mediastenal lenf nodülleri ilk olarak etkilenen bölgelerdir. Daha sonra akciğer, karaciğer, omurga, pelvis ve femur kemikleri sıklıkla etkilenen organlardır.