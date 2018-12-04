Genel cerrahi uzmanı 'Neşter İzleri' ile meslekteki maceralarını anlatmaya devam ediyor

1728 Emekli genel cerrah Sinan Beyhan bu kitapları bu kadar yoğun iş ortamında hazırlamayı nasıl başardınız sorusuna; ’’Her meslekte karşılaşabildiğimiz enteresan olaylar sağlık ortamında fazlasıyla mevcut, esas olan bunları görmekte ve derleyip paylaşmaktadır. Bizlerin aslında topluma böyle bir borcu vardır. Tecrübelerimizi paylaşıp, yeni nesle örnek olmalıyız. Anadolu’da bir köy çocuğunun eğitim olanaklarını değerlendirip ülkesine bir uzman hekim olarak nasıl hizmet sunduğunu kısa öykülerde okuyup, benimle birlikte heyecan duyacaksınız’’ diye cevapladı. Bütün meslektaşlarının ne kadar zor koşullarda çalıştığını çok iyi bildiğini söyleyen Sinan Beyhan ‘’kitabının okunurken herkesin kendinden bir parça bulacağını tahmin ediyorum. Meslekteki son operasyonum olan ‘’Neşter İzleri’’ kitabını sağlık camiası, hasta ve hasta yakınlarının takdirlerine bırakıyorum.’’ diye konuştu.