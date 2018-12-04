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Genel cerrahi uzmanı 'Neşter İzleri' ile meslekteki maceralarını anlatmaya devam ediyor
Emekli genel cerrahi uzmanının meslekte başına gelen ilginç olayları anlattığı üçüncü anı kitabı ‘’Neşter İzleri’’ piyasaya sürüldü. Daha önceki yıllarda ‘’Doktorluk Mum Gibidir’’ ve ‘’Pencerem’’ adlı kitapları yayınlayan ve halen Bandırma’da yaşayan Op.Dr. Sinan Beyhan üçüncü kitabında, mesleğinin karşısına çıkarttığı tıbbi ve sosyal olayları derleyerek bizimle paylaşıyor
Genel cerrahi uzmanı 'Neşter İzleri' ile meslekteki maceralarını anlatmaya devam ediyor
04 Aralık 2018 - MEDİMAGAZİN
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1728   Emekli genel cerrah Sinan Beyhan bu kitapları bu kadar yoğun iş ortamında hazırlamayı  nasıl başardınız sorusuna; ’’Her meslekte karşılaşabildiğimiz enteresan olaylar sağlık ortamında fazlasıyla mevcut, esas olan bunları görmekte ve derleyip paylaşmaktadır. Bizlerin aslında topluma böyle bir borcu vardır. Tecrübelerimizi paylaşıp, yeni nesle örnek olmalıyız. Anadolu’da bir köy çocuğunun eğitim olanaklarını değerlendirip ülkesine  bir uzman hekim olarak nasıl  hizmet sunduğunu kısa öykülerde okuyup, benimle birlikte heyecan duyacaksınız’’ diye cevapladı.   Bütün meslektaşlarının ne kadar zor koşullarda çalıştığını çok iyi bildiğini söyleyen Sinan Beyhan ‘’kitabının okunurken herkesin  kendinden bir parça  bulacağını tahmin ediyorum.  Meslekteki son operasyonum olan ‘’Neşter İzleri’’ kitabını sağlık camiası, hasta ve hasta yakınlarının takdirlerine bırakıyorum.’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

nester izleri opdr sinan beyhan

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