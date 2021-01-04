Genel Sağlık-İş Sendikası: 'Bir hemşirenin maaşı asgari ücrete eşitlenmiştir'

Enflasyon oranı üzerinden belirlenen zamla birlikte, memur ve memur emeklilerinin zamlı maaşları belirlendi. Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız ise zam açıklamalarının ardından yazılı bir açıklama yaptı ve şu değerlendirmelere yer verdi:

“Bugün açıklanan rakamlar ile fedakârlıklarıyla övünülen bir sağlık çalışanına reva görülen zam oranı 7,36 olmuştur. Aralık ayı maaşı 2 bin 695 TL olan bir hemşirenin (10/1) 15 Ocak’ta alacağı zam sadece 198TL’dir. Yani kamuda çalışan bir hemşirenin maaşı Asgari Ücrete eşitlenmiştir.”

“Memurun zaten 2020 yılından alacağı olan 4.36’lık oranın 2021 yılı maaş zammı gibi yansıtılması kabul edilemez.” İfadelerinin kullanıldığı açıklamada, maaşlara yansıtılacak oran için “sıfır zam” açıklaması şu ifadelerle belirtildi:

“Enflasyon farkı aldatmacasına artık son verilmelidir. Memura enflasyon farkı üzerinden zam verilmesi, “sıfır zam” demektir. Çalışan maaşlarının eriyor olduğu, çalışanların satın alma gücünün her geçen gün azaldığı, çalışanın yoksullaştığı anlamına gelmektedir.

‘Memurlarımızı enflasyona ezdirmiyoruz’ yaklaşımı enflasyon olarak zaten yaşanmış kayıpların bir telafisi değildir. Aynı zamanda zaten öngörülmüş düşük artış oranları üzerinden asgari ücret ile temel ücretler arasında bir fark kalmamıştır.”

TÜİK’in enflasyon rakamlarının gerçekleri yansıtmadığı iddiasında bulunan sendika başkanı, “Emekçilere düşük enflasyon farkı ödemesi için enflasyon rakamları düşük gösterilmektedir.” diye bildirdi.