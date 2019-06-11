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Genelge: ‘Enjeksiyon uygulamalarında yazılı onam zorunlu değil’
Sağlık ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yayımlanan Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven imzalı “Enjeksiyon Uygulamaları Hakkında Genelge”ye göre büyük ameliyei cerrahiye olmayan işlemlerde yazılı onam alınması zorunluluğu bulunmuyor
Genelge: ‘Enjeksiyon uygulamalarında yazılı onam zorunlu değil’
11 Haziran 2019 - MEDİMAGAZİN
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Genelgede tıbbi müdahalelerde hastanın onayı alınmasının zorunlu olduğu ancak büyük cerrahi işlem dışındaki müdahalelerde yazılı rıza alınmasının gerekli olmadığı belirtildi.

Bakan Yardımcısı Muhammet Güven imzalı Enjeksiyon Uygulamaları Hakkında Genelge’ye göre büyük cerrahi işlem olmayan hastalarda sözlü bilgilendirmenin yeterli görüleceği ve yazılı onam alınmasının zorunlu olmadığı kaydedildi.

Bakan Yardımcısı Güven imzalı genelge şu şekilde:

Sayı: 14500235-401.99-872    10/06/2019
Konu: Enjeksiyon Uygulamaları
           Hakkında Genelge

“1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun l'inci maddesi “Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde tababet icra ve herhangi surette olursa olsun hasta tedavi edebilmek için tıp fakültesinden diploma sahibi olmak şarttır." hükmü ile 70'inci maddesinde “Tabipler, diş tabipleri ve dişçiler yapacakları her nevi ameliye için hastanın, hasta küçük veya tahtı hacirde ise veli veya vasisinin evvelemirde muvafakatini alırlar. Büyük ameliyei cerrahiyeler için bu muvafakatin tahriri olması lazımdır. (Veli veya vasisi olmadığı veya bulunmadığı veya üzerinde ameliye yapılacak şahıs ifadeye muktedir olmadığı takdirde muvafakat şart değildir.)...” hükmü yer almaktadır.

Kanun Maddesinden de anlaşılacağı üzere, tıbbi müdahalelerde hastanın muvafakatinin alınması gereklidir. Ancak, büyük cerrahi işlemler için bu muvafakatin yazılı olması zorunlu olup mevzuatımızda bunun dışında yazılı rıza alınması gereken bir işlem öngörülmemiştir.

Enjeksiyon uygulamaları büyük ameliyei cerrahiye olmadığı için hastaların sözel olarak bilgilendirilmesinin gerekli ve yeterli olduğu, müdavi hekim tarafından reçete edilmiş güncel tedavisinin yetkili sağlık meslek mensupları tarafından hastanın reçetesi görülerek yapılması halinde yazılı onam alınması zorunluluğu bulunmadığı hususunda

Bilgilerinizi ve uygulamanın gereğini önemle rica ederim.”

Anahtar Kelimeler:

enjeksiyon uygulamalari muhammet guven

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People
11
1) Porr (Op.dr)
11.06.2019 17:40:27
Ülkede kanun mu var.hukuk mu var.
People
18
2) esedef (hekim)
11.06.2019 14:36:04
Enjeksiyon yapılmasına bağlı sinir hasarı oluşmuştur ... Gerekçesiyle ceza alan sağlıkçılar mevcut haberiniz olsun.
People
23
3) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
11.06.2019 13:27:36
Defansif tıbbın zirvede olduğu bir dönemde birazcık olsun rahatlatıcı bir haber.
People
18
4) Uzm Dr (Uzm Dr)
11.06.2019 12:37:14
Biz öğrendik de hakimler biliyor mu bakalım.
People
28
5) uzman (uzmandoktor)
11.06.2019 11:40:15
Hukuk, mahkemelerin bu yönetmeliği dikkati alacaklarını düşünmüyorum. Arkadaşlara tavsiyem onam formu almaya devam etmeleridir. Bir komplikasyon olduğunda bu yönetmeliğin hukuk nezdinde kimseyi kurtaracağını düşünmüyorum.
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