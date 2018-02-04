Genelge sonrası Bakan Ahmet Demircan İstanbul'daki acil servisleri denetledi

İl Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı için geldiği İstanbul’da, programın ardından devlet hastanelerinin acillerini gezen Bakan Ahmet Demircan, acillerdeki yoğunluğu azaltmak için çıkarılan genelgenin uygulamasını yerinde inceledi. Hastane yöneticilerinden acillerin durumu hakkında bilgi aldı.
İlk olarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acilini ziyaret eden Bakan Demircan, vatandaşlar ve sağlık çalışanlarıyla sohbet etti, çikolata ikram etti.
Hastane acillerinde yoğunluğa bağlı bazı sorunların yaşandığını belirten Demircan, “Yakın zamanda bir genelge hazırlayarak tüm illerimize gönderdik. Bu genelgede, yoğunluğun azaltılması ve gerçek acil hastalarımızın mağduriyet yaşamaması için bazı düzenlemeler yer alıyor. Ben de hastane acillerini ziyaret ederek uygulamayı yerinde görmek istedim. Vatandaşlarımıza en kaliteli sağlık hizmetini vermenin gayreti içindeyiz.” dedi.
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haydarpaşa Numunenin acillerini de gezen Bakan Demircan yetkililerden bilgi aldı.
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, yoğun programından fırsat buldukça hastaneleri ziyaret ederek incelemelerde bulunuyor. Ankara’da da gece yarısı acilleri denetlemişti.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
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|Kadın doğum cildiye uzmanı
|Personel Arayanlar
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|Etkinlik
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|15/02-17/02
|2. Endoskopik Kulak Cerrahisi Kongresi
|KULAK-BUR...
|MERS
|14/02-18/02
|4.Sağlık Yönetimi Kongresi
|SAĞLIK...
|ANTA
|14/02-18/02
|: Türk Toraks Derneği 17. Kış Okulu ve 9. Göğüs Cerrahisi Kış Okulu
|GÖĞÜS...
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|KULAK-BUR...
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|2.Çukurova Hepatoselüler Karsinoma Kongresi
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|8. Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi
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