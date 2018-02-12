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Genetik tanıda dışa bağımlılığı bitirecekler
TÜRKİYE’DE yapılamayan ve yurtdışına gönderilmek zorunda kalınan pek çok genetik testi bünyesinde yapan Medipol Üniversitesi Genetik Tanı Merkezi, genetik tanıda dışa bağımlılığı bitirmeyi hedefliyor.
Genetik tanıda dışa bağımlılığı bitirecekler
12 Şubat 2018 -
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Genetik araştırmalarda dışa bağımlılığı azaltmak ve eksiklikleri gidermek amacıyla 2016'da hizmet vermeye başlayan Genetik Tanı Merkezi’nde kanser genetiğini anlayabilmek amacıyla likit-biyopsi, girişimsel olmayan doğum öncesi ileri düzey tarama testleri (NIPT); kardiyolojik, nörolojik ve multifaktoriyel genetik hastalıkların tanılarını koyabilmek amacıyla yeni nesil dizileme panelleri; tanısı konulamayan nadir genetik hastalıklar için ise klinik ekzom, tüm ekzom ve tüm genom dizileme çalışmaları yapılıyor.


HEDEF YURTDIŞINA HİZMET VERMEK


Medipol Üniversitesi Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi’nden Prof. Dr. Hakan Cangül, Türkiye’de yılda yaklaşık bir milyon 300 bin canlı doğum olduğunu ve bu doğumların yaklaşık yüzde 2  ila 3’ünün genetik hastalık ihtimalini düşündürebilecek anomaliler ile dünyaya geldiğini söyledi. Türkiye’nin anomalili doğum oranlarına bakıldığında dünyada önemli bir sıralamada olduğunu kaydeden Cangül, genetik tanı için ise hasta örneklerinin yüksek maliyetlerle yurtdışına gönderilmek zorunda kalındığını belirtti. Prof. Dr. Cangül Genetik Tanı Merkezi olarak hedeflerinin, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde genetik bilgilerin yurt dışına çıkmasını en aza indirmek ve yurtdışına hizmet veren bir merkez haline gelmek olduğunu ifade etti.


GEREKTİĞİNDE HASTANIN AİLESİ TARANIYOR


Genetik Tanı Merkezi'nde tanısı konamayan genetik hastalıklar Medipol Üniversitesi Hastanesi bünyesindeki Çocuk Aritmi ve Genetik Merkezi, Çocuk Nörolojisi ve Epilepsi Merkezi, Tüp Bebek Merkezi, Onkoloji ve Hematoloji Merkezi, Doku ve Organ Nakli Merkezi ve anlaşmalı birçok kamu ve özel hastane ile birlikte değerlendiriliyor. Gerekli durumlarda hastaların aile ve akrabaları da taranarak olası genetik hastalıklarla ilgili bilgi veriliyor.


TÜRKİYE GENOM PROJESİ’NİN BİLİM KURULUNA DAVET EDİLDİ


Öte yandan Medipol Üniversitesi ortaklığıyla yürütülecek olan Türkiye Genom Projesi, Türkiye’nin bütün coğrafi bölgelerinden toplanacak genomların incelenmesi sonucunda Türkiye’nin genetik profilini oluşturmayı hedefliyor.10 bini sağlıklı bireylerden olmak üzere toplam 100 bin genomun inceleneceği proje, normal ve hastalığa sebep olan varyasyonların belirlenmesini sağlayarak genetik altyapılı hastalıklara tanı koyma sürecini hızlandırırken genetik alanında yapılacak yeni ilaç geliştirme, bireyselleştirilmiş tıp uygulamaları ve hedefe yönelik tedaviler için de zemin oluşturacak.


"NADİR HASTALIKLAR TANI ALDI"


Genetik alanında Türkiye’nin geleceğinden bahseden Dr. Hakan Cangül, “Medipol Üniversitesi genetik alanında son bir yıl içerisinde büyük bir atılım gerçekleştirdi. Övünerek söyleyebiliriz ki, insan genomundaki tüm genlerin dizilenmesi, sonuçların en doğru şekilde klinik olarak yorumlanması ve raporlanmasını uluslararası düzeyde yapabilen bir altyapı ve ekibe sahibiz. Bu çalışmalarda hasta örneğinin alınmasından klinik olarak raporlanmasına kadar tüm aşamaların ülkemizde yapıldığı ilk ve tek merkez olduk. Klinik raporlarımız sadece Türkiye’de değil Avrupa ve ABD’de de övgüyle karşılanmaktadır. Çok nadir görülen ve onlarca yıldır tanısı konulamayan hastalıklara merkezimizde tanı koyulabildiği gibi önceden tedavisi mümkün olmayan bu hastalıkların tedavisi konusunda da adımlar atılmaktadır” diye konuştu.

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