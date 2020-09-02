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Geniş çaplı antikor araştırması Kovid-19 aşısı için ümidi artırdı
İzlanda'da 30 binden fazla kişi üzerinde yapılan araştırma, antikorların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisinin ardından en az 4 ay koruyuculuk sağladığını gösterdi.
Geniş çaplı antikor araştırması Kovid-19 aşısı için ümidi artırdı
02 Eylül 2020 12:10 - AA
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İzlanda'da yapılan geniş çaplı bir araştırma, antikorların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisinin ardından en az 4 ay koruyuculuk sağladığını ortaya koydu.

Merkezi Reykjavik'te bulunan, Amerikan biyoteknoloji şirketi Amgen'in alt kuruluşu deCODE Genetics tarafından yürütülen araştırmada, İzlanda'da Kovid-19 testi yapılan 30 binden fazla kişi incelendi.

Hastaneler, üniversiteler ve sağlık çalışanlarının destek verdiği araştırmada, kişilerde Kovid-19 ile savaşmak için oluşan antikorların, teşhisin ardından en az 4 ay boyunca tükenmediği görüldü.

Araştırmanın bulgularının yayımlandığı "New England Journal of Medicine" dergisine açıklama yapan Harvard Üniversitesi ve ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri uzmanları, çalışmanın "doğal enfeksiyonda olduğu gibi aşının uzun süreli antikor üretilmesini teşvik etmesi halinde bunun, öngörülemez ve çok bulaşıcı yeni tip koronavirüse karşı kazanılacak bağışıklığın çabuk sona ermeyeceği ümidini doğurduğu" değerlendirmesini yaptı.

Konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmalarda, Kovid-19'a karşı oluşan antikorların çok çabuk kaybolduğu izlenimi uyanmıştı.

Kovid-19 salgınında en büyük gizemlerden biri, virüse yakalanmanın gelecekteki bir enfeksiyona karşı koruyucu etkisinin olup olmayacağı ve bunun ne kadar süreceği.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus kovid-19 izlanda antikor arastirma

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