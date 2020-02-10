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Genleri bilinenden farklı... Yeni bir virüs keşfedildi
Bilim insanları yaptıkları çalışmayla genleri bilinenlerden farklı bir virüs keşfetti
Genleri bilinenden farklı... Yeni bir virüs keşfedildi
10 Şubat 2020 - Independent
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Brezilya'nın Belo Horizonte kentinde Pampulha yapay gölünden toplanan amiplerde keşfedilen "gizemli virüsün" genlerinin en az yüzde 90'ına, daha önceki viral çalışmalarda hiç rastlanmadığına işaret edildi.

​Independent'ta yer alan habere göre, Brezilya mitolojisinde su kraliçesi Yara'dan esinlenerek "Yaravirus" ismi verilen virüsün, amipleri enfekte ettiği bilinenlerden önemli ölçüde küçük olduğu belirtildi.

Virüsü keşfeden ekip, biyolojik çalışmaların yer aldığı bioRxiv sitesinde "Yaravirüs" için "şaşırtıcı kökene ve filojeniye sahip yeni nesil bir amip virüsü" ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

gizemlivirusun yaravirus

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