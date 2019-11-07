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Genleri düzenlenen T hücreleri kanser hastalarında kullanıldı
CRISPR yöntemiyle genleri düzenlenen T hücreleri, çoklu myelom veya sarkoma hastaları üzerinde denendi. Devam eden klinik deneyin ön bulguları, CRISPR ile yapılan bağışıklık tedavisinin güvenilir olduğunu ortaya koydu
Genleri düzenlenen T hücreleri kanser hastalarında kullanıldı
07 Kasım 2019 - AA
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TheScientist'in haberine göre, ABD'de Pennsylvania Üniversitesi Perelman Tıp Okulunda görevli hematolog Edward Stadtmauer liderliğindeki ekip, CRISPR ile genleri düzenlenen T hücrelerini, çoklu miyelom veya sarkoma hastaları üzerinde denedi. 

Hala süren klinik deneyin ön bulgularının, CRISPR ile yapılan bağışıklık tedavisinin güvenilir olduğunu ortaya koyduğu ancak etkinliğinin henüz bilinmediği kaydedildi.

Üç hasta üzerinde denenen yöntemle ilgili bulguların aralıkta Amerikan Hematoloji Topluluğunun toplantısında sunulacağı aktarıldı.

Yöntem, kanser hastaları üzerinde nasıl denendi?

Çalışma çerçevesinde ikisi çoklu miyelom (beyaz kan hücresi olan plazma hücrelerinde başlayan bir kanser türü), biri sarkoma (yumuşak doku kanseri) hastası üç kişiden alınan ve vücudun bağışıklık yanıtında önemli bir yere sahip T hücrelerinin DNA'ları, CRISPR yöntemiyle düzenlendi.

Uzmanlar, T hücrelerine, kanser hücrelerinde bulunan bir protein olan NY-ESO-1'i hedef alabilmeleri için bir virüsün genini ekledi ve hücreler içindeki kanserle savaşma kabiliyetlerini engelleyebilecek 3 geni devre dışı bıraktı.

TCRα ve TCRβ genlerinin devre dışı bırakılmasının T hücreleri reseptörlerini ortadan kaldırdığı, reseptörleri olmayan T hücrelerinin kanser hücrelerine daha kolay bağlandığı, T hücrelerini öldürebilen PDCD1 geninin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bilim insanları, sonrasında genleri düzenlenen T hücrelerini tekrardan hastalara verdi.

Aradan geçen 6 ayda hastalarda önemli bir yan etkiye rastlanmazken, genleri düzenlenen T hücrelerinin kanserler üzerinde etkili olup olmadığının saptanmasına yönelik araştırmanın sürdüğü ifade edildi.

Ekibin, klinik deneyi gelecekte 18 hastayla yürütmeyi planladığı kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:

crispr pennsylvania universitesi

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