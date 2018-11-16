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Georgetown Üniversitesi bilim insanları Parkinson hastalığı ile savaşacak yeni bir silah keşfetti
Washington DC Georgetown Üniversitesinde bilim adamları, beyindeki zehirli protein birikimleri üzerinde çalışarak parkinson hastalığına karşı savaşacak yeni bir silah keşfetti.
Georgetown Üniversitesi bilim insanları Parkinson hastalığı ile savaşacak yeni bir silah keşfetti
16 Kasım 2018 - İHA
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“Lewy oluşumları” olarak isimlendirilen zehirli birikimler, sinir hücrelerinin ölümüne yol açarak felç edici hastalıklara neden oluyor. “Lewy oluşumları” düzgün olarak işaretlenemediğinden vücut tarafından doğal yoldan atılamıyor. Lewy oluşumları, unutkanlığa ve vücut üzerinde kas kontrolünü kaybetmeye sebep olan “multi sistem atrofi” denilen çoklu sistem bozukluğuna da yol açıyor. Bu konuda yapılan çalışmalarda Washington DC Georgetown Üniversitesi Tıp Merkezi’ndeki araştırmacılar, beyindeki doğal atık boşaltma sistemini bozarak zehirli maddelerin birikmesine yol açan “USP13” ismi verilen bir molekül keşfetti. Araştırmacılar, bu molekülün daha önce parkinson hastalığıyla hiç ilişkilendirilmediğini söyledi. “USP13” molekülünün bloke edilmesiyle “Lewy oluşumları”nın vücuttan atılması ve bir daha oluşmasının önlenmesinin mümkün olacağı kaydedildi. 
Araştırmacılardan Dr. Xiaoguang Liu, “Bu çalışma USP13 molekülünün Lewy proteinin oluşumu, gelişmesi ve temizlenmesinde etkisine bir delil teşkil ediyor” dedi. Liu, bu molekülün parkinson ve sinir dejenerasyonuna neden olan diğer benzer oluşumların tedavisinde de etkili olabileceğini söyledi. 
Araştırmacılar, hayatını kaybetmiş parkinson hastaları ve hasta olmayanların beyinlerinde yaptıkları karşılaştırma sırasında bu molekülü keşfetti. Araştırmacılar, parkinson hastalarında USP13 molekülünün ve Lewy oluşumlarının parkinson olmayanlardakine kıyasla çok daha fazla olduğunu tespit etti. Araştırmacılar, farelerde USP13 proteini bloke edildiği zaman beyindeki Lewy oluşumlarının temizlendiğini ve yeniden oluşmasının engellendiğini, böylece hücre ölümlerinin engellendiğini, hareketlerinin iyileştiğini tespit etti. Araştırma ‘Journal Human Molecular Genetics’ dergisinde de yayımlandı. 
Vücudun beyindeki istenmeyen proteinleri atması için önce onların işaretlenmesi gerekiyor. USP13 molekülünün bloke edilmesi ile işaretleme süreci başladığından zararlı birikimlerin vücuttan atılma işlemi çalışıyor. Böylece USP13 molekülünden kurtularak beyin kendisini zararlı proteinlerden temizliyor ve sinirlerin tahrip olmasından kaçınılıyor. 

Anahtar Kelimeler:

parkinson lewy olusumlari georgetown universitesi

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