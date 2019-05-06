Gerçek babasının doğum doktoru olduğunu öğrendi... Cinsel taciz iddiasıyla dava açtı

ABD’nin Texas eyaletinde yaşayan Wiley, annesinin 1987 yılında suni döllenme ile gebe kaldığını öğrendikten sonra yıllarca babasını bulmak için uğraştı. On dört yıl önce sperm donörü Steve School'u buldu ve babası sandığı adamla görüşmeye başladı. Tatillerini birlikte geçirip, babasını düğününde herkesle tanıştırdı.

Ancak genç kadın genetik testleri yaptırdıktan sonra şok edici gerçeği öğrendi. Sözcü'de yer alan habere göre; annesinin doğum doktoru Kim McMorries biyolojik babası çıktı.

Bütün bu olanlar üzerine Eve Wiley ve annesi Margo Williams hukuk mücadelesi başlattı. Anne ve kız, halen Texas'ta bir klinikte görev yapan Dr. McMorries hakkında cinsel taciz suçlamasında bulundu.

Dr. McMorries, beş denemeye rağmen hastasının hamile kalamaması üzerine böyle bir uygulamaya başvurduğunu itiraf etti. Dr. McMorries yaptığının doğru olduğunu savunarak, “33 yıl önce yanlış değildi, o zamanlar için kabul edilebilir bir uygulamaydı” dedi. Avukatı ise “Dr.McMorries mükemmel, saygı duyulan iyi bir insandır. Hastalarına elinden geldiğince yardım etmekten başka bir amacı yoktu'' diyerek müvekkilini savundu.

Wiley şimdi doğurganlık dolandırıcılığını ‘cinsel saldırı’ olarak sınıflandırmak için çalışıyor. Eyaletteki yasaların değişmesi için başvurularda bulunulurken, tasarı kabul edilirse suçlular altı ay ile iki yıl arasında hapis cezası, ayrıca 10 bin dolar para cezası alabilecek.