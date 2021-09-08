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Gerekirse konserlerimi iptal ederim, aşı olmayacağım diyen Yıldız Tilbe ilk doz aşısını oldu
Yıldız Tilbe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, koronavirüs aşısına ve koronavirüs testine karşı olduğunu açıklamıştı. Tilbe'nin fikrini değiştirdiği öğrenildi.
Gerekirse konserlerimi iptal ederim, aşı olmayacağım diyen Yıldız Tilbe ilk doz aşısını oldu
08 Eylül 2021 14:10 - Posta
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Aşı olmayacağını, PCR testi yaptırmayacağını söyleyen Yıldız Tilbe, "Gerekirse konserlerimi de iptal ederim" demişti. Nitekim öyle oldu. Tilbe'nin konseri iptal edildi. Sonrasında Tilbe fikir değiştirdi. Önceki gün ilk doz aşısını oldu.

Posta'nın haberine göre; usta sanatçı Yıldız Tilbe, aşı olmayı reddetmişti. Sosyal medyadan "Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum" diye açıklama yapmıştı.

"Korumayan aşıyı niye olayım"

Sık sık coronavirüs aşısı karşıtı açıklamalar yapan Tilbe, "Korumayan aşıyı niye olayım? Ölürsem ölürüm, kalırsam yine öleceğim bir gün" diyen şarkıcı, gerekirse konserlerini iptal edeceğini de söylemişti.

 Yıldız Tilbe'nin bu açıklamalarından sonra 18 Eylül'de vereceği Kıbrıs konseri iptal edildi.

Aşı olmayı reddeden Yıldız Tilbe'nin konseri iptal edildi

6 Eylül itibarıyla seyahate çıkmak, sinema, tiyatro ve konserlere gitmek için aşı kartı ya da PCR testi istenmeye başlanınca Yıldız Tilbe fikir değiştirdi, önceki gün ilk doz aşısını oldu.

Anahtar Kelimeler:

yildiz tilbe asi pcr testi konser asi karsiti

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