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Geriatri uzmanları 'multidisipliner anlayışla yaşlı hasta bakımını' konuştu
Bu yıl yedincisini düzenlenen 7. Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresi 28-30 Eylül 2018 tarihlerinde her yıl olduğu gibi yine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi
Geriatri uzmanları 'multidisipliner anlayışla yaşlı hasta bakımını' konuştu
01 Ekim 2018 - MEDİMAGAZİN
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Kongrede yaşlıların değerlendirilmesi, yaşlılarda anemi, hemostaz ve tromboz, lösemi, lenfoma, myeloma gibi benin ve malin hematolojik hastalıkların tanı ve tedavileri tartışıldı.

Prof. Dr. Osman İlhan kongre ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: 

“Günümüzde toplumsal değişimde en önemli fark hızla yaşlanma sonrası değişen toplumsal gereksinimler ve bunun doğal getirisi sağlık uygulama alanında artan hematolojik kanserlerdir. Cumhuriyetimizin 100. Yılının kutlanacağı 2023’de Türkiye’nin toplam nüfusunun %14 ünün 65 yaş üstündeki nüfus olup yaklaşık 12.7 milyona ulaşacağı öngörülmektedir. Günümüzde 65 yaş üstü hastalarda hematolojik hastalıkların sıklığı, biyolojisi, tedavisi farklılıklar göstermektedir. Yaşlı hastanın; performans durumu, hastada bulunan diğer hastalıklar, normal yaşam beklentisi ve günlük yaşam aktivitesi(Daily living activity), aletli yaşam aktivitesi (instrumental daily living activity) hastayı değerlendirmede ana faktörler olup, tedavi kararında biyolojik yaş yerine bağımsız , yarı bağımlı(kısmi düşkün), bağımlı(düşkün) değerlendirmesi önerilmektedir. Bütün bunlar yaşlılarda hematolojik hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgili klinik çalışmaların artmasını ve tedavi yaklaşımlarının tartışılmasını zorunlu hale getirmektedir.” 

Türkiye’nin yıllardır genç nüfusla planlama yapan bir ülke olmasının yanı sıra aynı zamanda hızlı yaşlanan bir topluluğa dönüştüğünü ifade eden İlhan; “2016 yılında 80 milyon toplam nüfusta %8.3 yaşlı nüfus ile 6.750.000 sayısından 2023 de %10 yaşlı nüfusla 8.5 milyon yaşlısı olan birçok Avrupa ülkesinin toplam nüfusuna eşit 65 yaş üstü insanı ile yeni sorunlar ile karşı karşıya kalacağız.” diye ekliyor. 

"Multidisipliner ilke ile yaşlı hasta tedavisi" 

Bu değişimin farkına vardıklarını ifade eden  Geriatrik Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Osman İlhan “Kongrede hematoloji uzmanları, multidisipliner ilke ile yaşlı hasta ile ilişkili diğer branşlardaki uzmanları bir araya getirerek zor hasta olan yaşlı bireyin hak ettiği ölçüde tedavi edilmesine bilimsel verilerle destek olmayı amaçlamaktadır.“ diyor. 

Kongrede hematolojik malinitelerde CART-T Cell tedavisini ile ilgili araştırmalarını paylaşan Prof. Dr. İlhan, yardımcı sağlık personelinin önemine de dikkat çekerek şunları aktarıyor: 

“Yaş eşlik eden hastalıkları ve beraberinde çoklu ilaç kullanımlarını bir arada barındıran 'komorbiditesi' yüksek bir durumdur. Böyle bir durumda tedavi kararının verilmesinde hastanın kaldırabileceği (tolere edebileceği) tedavi seçeneklerine erişmesinin sağlanması çok önemlidir. Dar bakış açısı ile nasıl olsa yaşlı denerek tedavisiz bırakılma riski pek çok hastamız için önemli bir risk oluşturmaktadır. 

"Yardımcı sağlık personelinin desteği çok önemli" 

Hastaların 'kapsamlı geriatrik değerlendirme' kavramında özel yöntemlerle fit unfit ve frajil olarak gruplandırılması tedavisel algoritmaların bireyselleştirilmesini sağlayacaktır. Bu açıdan yardımcı sağlık personelinin desteği çok önemlidir. 7 yıldır kongre içinde gerçekleştirilen Onkoloji Hemşireliği Derneği ile ortaklaşa planlanan Geriatrik Hematoloji Hemşireliği eğitim programı bu yılda 100’den fazla katılımcı ile kırılgan yaşlı hematolojik kanser hastalarının yönetimi tüm takım ile geliştiriliyor. 

Kanser tedavisinde son zamanlarda artan akıllı ve hedefe yönelik tanımları ile popüler olan tedavi değişiklikleri yaşlı hastalar için çok önemli bir değerlendirme fırsatı vermekte olup, standart tedaviler için uygun olmayan pek çok yaşlı hasta bu yeni tedavi seçenekleri ile daha uzun yaşam ve 'kaliteli' bir yaşam şansı sağlamaktadır. Hematolojik kanser tedavisinde immünolojik hedefli tedaviler yine yaşlı hastalar için önemli bir umut olmuştur. 

Hücresel tedaviler pek çok alanda kullanım için denenmekte olup hızla gelişen teknoloji ile genetik müdahale ile özelleştirilmiş hücre tedavileri çocuk kan kanserlerinde standart tedavi onayını almıştır. Uygulama başarıları ile genişleyen kullanım alanlarından birisi de standart kemoterapiyi kaldıramayacak yaşlı hasta grubu olabilecek olan bu tedavi seçeneği de TÜRKÖK (Türk Tıp Öğrencileri Kök Hücre Grubu’nun kurucu birimi olan Ankara Üniversitesi Kök Hücre kulübü) tarafından düzenlenecek bilimsel eğitim oturumlarında tartışma alanı buldu. “
 

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geriatri kongresi ankara universitesi tip fakultesi prof dr osman ilhan

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