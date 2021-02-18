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Geride bir mektup bırakarak intihar eden doktor, son yolculuğuna uğurlandı
Bursa'da ‘Kayak yapmaya gidiyorum’ diyerek evden çıktıktan 15 saat sonra Uludağ eteklerindeki ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli asistan doktor Mustafa Yalçın (35), memleketi Hatay’da son yolculuğuna uğurlandı. Yalçın’ın cenaze töreninde aile bireyleri, sinir krizi geçirdi.
Geride bir mektup bırakarak intihar eden doktor, son yolculuğuna uğurlandı
18 Şubat 2021 17:37 - DHA
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Uludağ eteklerindeki ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli asistan doktor Mustafa Yalçın’ın cenazesi havayoluyla memleketi Hatay’a getirildi. Mustafa Yalçın, Yayladağı ilçesine bağlı Yenice Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından, toprağa verildi. Doktor Mustafa Yalçın’ın ölümü, ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu. Cenazede, yakınlarının yardımıyla ayakta durabilen aile bireyleri ve arkadaşları sinir krizi geçirdi.

'KIZIMA KAN VERMİŞTİ'

Doktor Mustafa Yalçın’ın yakını ve aynı zamanda Yayladağlılar Derneği Başkanı Mehmet Yalçın, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Rahmetli doktor Mustafa Yalçın, derneğimizin de yardımcı olduğu, burs verdiği öğrencilerinden birisiydi. Çok sevdiğimiz, saydığımız bir kardeşimizdi. Bizlere, Hacettepe Üniversitesi’nde çok çok yardımları dokunan, hatta kızıma kan dahi veren bir kardeşimizdi. Biz, kendisinin ölümüyle hem aile olarak, köylüleri olarak hem de hemşerileri olarak çok büyük bir acı ve ıstırap duyduk. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin.”

Doktor Mustafa Yalçın’ın cenaze törenine, ailesi, dost ve sevenlerinin yanı sıra Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, bazı siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Anahtar Kelimeler:

uludag asistan doktor mustafa yalcin cenaze toren

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