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Türkiye’de Hekim Olmak – 5: Eldivensiz elini ateşe sokmaktır
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Türkiye’de Hekim Olmak – 5: Eldivensiz elini ateşe sokmaktır
Rönesans sonrası büyük bir değişim: Kadavrasız tıp eğitimine mi gidiyoruz?
Rönesans sonrası büyük bir değişim: Kadavrasız tıp eğitimine mi gidiyoruz?
Hemşire çarptığı kadına ilk müdahaleyi kendisi yaptı
Hemşire çarptığı kadına ilk müdahaleyi kendisi yaptı
Eczacılar için 500 bin liraya kadar destek paketi
Eczacılar için 500 bin liraya kadar destek paketi
Avrupa Medikal Onkoloji Kongresinde sunuldu: Tek kan testiyle 20 kanser tespiti
Avrupa Medikal Onkoloji Kongresinde sunuldu: Tek kan testiyle 20 kanser tespiti
Hasta Kan Yönetimi Uzlaşı Grubu: Amacımız hastaya kan verme ihtimalini azaltmak
Hasta Kan Yönetimi Uzlaşı Grubu: Amacımız hastaya kan verme ihtimalini azaltmak
Hemşire, şiddet gösteren hastadan aldığı tazminatı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağışladı
Hemşire, şiddet gösteren hastadan aldığı tazminatı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağışladı
2019 Yılı 3.Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için talep toplanacak
2019 Yılı 3.Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için talep toplanacak
Yunanistan 'başarılı' bilim kadını hakkındaki iddiaları tartışıyor: 'Suni soluk borusu ameliyatı ile çok dolaylı ilişkili'
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Yunanistan 'başarılı' bilim kadını hakkındaki iddiaları tartışıyor: 'Suni soluk borusu ameliyatı ile çok dolaylı ilişkili'
Geriatrik Hematoloji Ankara’da masaya yatırıldı: Hedef kişiye yönelik tedavi
Geriatrik Hematoloji Ankara’da masaya yatırıldı: Hedef kişiye yönelik tedavi
Özel Hastaneler yönetmeliğinde değişiklik: Üniversitedeki profesör ve doçentlerle sözleşme yapılabilecek
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Özel Hastaneler yönetmeliğinde değişiklik: Üniversitedeki profesör ve doçentlerle sözleşme yapılabilecek
Gerontoloji 60+ Tazelenme Üniversitesi projesi: 60+ öğrenciler staj yapacak
Gerontoloji 60+ Tazelenme Üniversitesi projesi: 60+ öğrenciler staj yapacak
TÜBİTAK Başkanı: Türkiye kendi ilacını ve enerjisini üretecek insan kaynağına sahip
TÜBİTAK Başkanı: Türkiye kendi ilacını ve enerjisini üretecek insan kaynağına sahip
Gönüllü Türk hekimler Etiyopya'da 70 ameliyat yaptı
Gönüllü Türk hekimler Etiyopya'da 70 ameliyat yaptı
Eczacılık fakültesi için rektör açıklama yaptı: Bafra'ya hayırlı olsun
Eczacılık fakültesi için rektör açıklama yaptı: Bafra'ya hayırlı olsun
'Mersin Şehir Hastanesi, sağlık turizminde rol model oldu'
'Mersin Şehir Hastanesi, sağlık turizminde rol model oldu'
Sağlık Bakan Yardımcısı: Doğumların yüzde 99'u bebek dostu hastanelerde yapılıyor
Sağlık Bakan Yardımcısı: Doğumların yüzde 99'u bebek dostu hastanelerde yapılıyor
Özel hastane yakınında kalp kriz geçirdi, 20 dakika sonra müdahale edildi
Özel hastane yakınında kalp kriz geçirdi, 20 dakika sonra müdahale edildi
Merck Türkiye’de Onkoloji Terapötik Alan Direktörlüğü’ne Atama
Merck Türkiye’de Onkoloji Terapötik Alan Direktörlüğü’ne Atama
Türk Doktor BM’de Afrika’daki sağlık sorunlarına çözüm önerilerinde bulundu
Türk Doktor BM’de Afrika’daki sağlık sorunlarına çözüm önerilerinde bulundu
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Tarih Etkinlik Kategori Yer
02/10-05/10 1. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu ENDOKRİNO... ANKA
04/10-05/10 4. Multipl Sklerozda Fizyoterapi ve Nörorehabilitasyon Sempozyumu FİZİKSEL... KÜTA
03/10-06/10 1. Karadeniz Pediatri Günleri PEDİATRİ TRAB
02/10-06/10 10. Solunum Zirvesi DİĞER AMAS
03/10-06/10 2. Uluslararası, 3. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi KADIN... KONY
03/10-06/10 35. Türk Kardiyoloji Kongresi KARDİYOLOJİ ANTA
03/10-06/10 7. Ulusal Fıtık Kongresi GENEL... İZMİ
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