Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu düzenleniyor

Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi Konferans Salonu’nda saat: 9:30’da başlayacak olan Sempozyum’un açılış konuşmaları Akademi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül ve Akademi Asli Üyesi ve TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Kazım Şahin tarafından gerçekleştirilecek.

Medyanın Rolü, Beslenme İlkeleri, Kanatlı Eti, Yumurta, Süt ve Süt Ürünlerialt başlıklarının tartışılacağı Sempozyum hakkında konuşan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, güvenilir gıda ve sağlıklı beslenmenin toplum sağlığı bakımından son derece önemli olduğunu ve bu konuda da medyanın etkin bir rol oynadığını vurguladı ve “Toplumun, özellikle gençlerin beslenme alışkanlıklarına ve tercihlerine yön veren medya, genç tüketicilere göz alıcı ve birçok alternatif sunarak gençleri tüketime yönlendiriyor. Konularında uzman olan kişilerin, güvenilir gıda ve sağlıklı beslenme ile ilgili bilimsel temelli bilgileri paylaşması toplumun sağlıklı beslenmesi açısından büyük önem taşıyor. Gıda ve sağlıklı beslenme konusunda halkın en doğru şekilde bilgilendirilmesi için medya ile bilim insanlarının iş birliği yapması da son derece önemlidir.” dedi. Doğru beslenme ilkelerinin sağlıklı her birey için farklılık göstermemekle birlikte bazı sağlık sorunları olan bireyler için özel beslenme stratejileri uygulanabildiğini ifade eden Prof Acar, beslenmede hayvansal ürünlerin tüketiminin son derece önemli olduğunu söyledi.

TÜBA Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Kazım Şahin ise Sempozyum programında konusunda uzman bilim insanlarının bilimsel çalışmalara dayalı sunumlar yapacağını ve doğru beslenme konusunda önemli bilgiler paylaşacağını dile getirdi. Prof. Şahin ayrıca “Uzman kişilerin aktaracağı bilgiler ışığında, toplumun beslenme durumunun saptanması, sorunların ve önceliklerin belirlenerek değerlendirilmesi, güvenilir gıdaya ulaşma yolları ile yeterli ve dengeli beslenme konularını tartışarak hayvan ve insan sağlığının korunması ve yeterli ve dengeli beslenme konusunda toplumun bilinçlendirilmesini hedefliyoruz.” dedi.

Kamuoyunda dolaşan ancak doğruluğu tartışılır ve bilimsel dayanağı olmayan bilgilerin insanlar üzerinde bıraktığı etkinin şaşırtıcı boyutta olduğunun altını çizen Prof. Şahin şu şekilde devam etti: “Güvenilir ve sağlıklı gıdalarla ilgili bilgilerin bilimsel ilkeler ışığında ele alınması, bilimsel hiçbir dayanağı olmayan söylemlerin oluşturduğu algının yıkılması ve halkımızın güvenilir ve sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirilmesi ihtiyacı çok açıktır. Bu konuda alınması gereken tedbirler ve çözümler bu Sempozyumda ele alınacak ve sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak.”

Sempozyumun ilk oturumunun ilk paneli “Gıda ve Beslenme İletişiminde Medyanın Rolü”ne Akademi Asli Üyesi Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Doç. Dr. Deniz Sezgin başkanlık edecek. Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Vural Gökmen, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, TRT İstanbul Bölge Müdürlüğü Haber Merkezi’nden Sağlık Muhabiri Fatma Demir Turgut ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Prof. Dr. İlhan Yerlikaya ise medyanın gıda ve beslenme üzerindeki etkisini masaya yatıracak.

Akademi Asli Üyeleri Prof. Dr. Mustafa Solak ve Prof. Dr. Mehmet Emin Yılmaz’ın başkanlığını yürüteceği ikinci oturumda; İkinci oturumun başkanlığını yürüteceği ikinci oturumda Hasan Kalyoncu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Prof. Dr. Ayla Gülden Pekcan “Ülkemizde Aşırı ve Yetersiz Beslenmeye (Gizli Açlık) Bağlı Sorunlar”, TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Üyeleri Prof. Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel “Güvenilir Gıda ve Sağlıklı Beslenmede Bilimsel Kanıtların Değerlendirilmesi” ve Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu ise “Sağlıklı Beslenme Rehberi” üzerine konuşacak.

TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Üyeleri Prof. Dr. İrfan Erol ve Prof. Dr. Ali Aydın tarafından yürütülecek olan üçüncü oturumda; Prof. Dr. Kazım Şahin “Kanatlı Eti: Tartışmalı Konular ve Bilimsel Gerçekler”, Dicle Üniversitesi Zootekni Bölümü’nden Prof. Dr. Muzaffer Denli ise “Yumurta ve Sağlık” hakkında sunum yapacak.

Sakarya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Öztürk’ün “İçme Sütü Üretimi ve Tüketimi ile İlgili Güncel Konular” ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Gıda Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Seval Andiç’in “ Fermente Süt Ürünleri” sunumlarından oluşan Sempozyum’un son oturumuna TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Üyeleri Prof. Dr. Fatih Gültekin ile Prof. Dr. Hasan Yetim başkanlık edecek. Her oturumun sonunda katılımcıların panelistler sorularını yöneltebilecek.

Sempozyum, oturumlarından ardından Genel Değerlendirme Toplantısı ve 27 Nisan günü gerçekleşecek olan sosyal programın ardından sona erecek.