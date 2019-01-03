SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Gıdalarda kanserojen maddeleri tespit eden yerli kit geliştirildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yurt dışından getirilen gıdalarda kanserojen madde bulunup bulunmadığını test eden gıda kontrol kitinin TÜBİTAK tarafından "AFLAMAM" adıyla yerlileştirildiğini bildirdi
Gıdalarda kanserojen maddeleri tespit eden yerli kit geliştirildi
03 Ocak 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yazılı açıklamasında, yurt dışından getirilen veya ihraç edilen gıdalarda kanserojen ya da sağlığa zararlı mikotoksinlerin tespitinde kullanılan saflaştırma kolonlarının Türkiye'de üretildiğini belirterek, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde (MAM) 'AFLAMAM' adıyla yerlileştirilen ürünün ilk müşterisinin de Tarım ve Orman Bakanlığı olduğunu kaydetti.

TÜBİTAK'ın Tarım ve Orman Bakanlığı ile protokol imzaladığına değinen Varank, AFLAMAM'ın üretiminde ve protokol aşamasında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sürece öncülük ettiğinin altını çizdi.

Varank, imzalanan protokol doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığının tamamı ithal edilen kiti artık TÜBİTAK'tan satın alacağını belirterek, "Yaptığımız bu çalışma, kamu alımlarının Türkiye sanayisinin teknolojik yoğunluğunun yükseltilmesi ve yerli üretimin teşvik edilmesi açısından güzel bir örnek teşkil etmektedir." ifadesini kullandı.

Öte yandan Varank, protokolü Twitter hesabından da duyurdu.

Bu kite benzer tamamı ithal edilen 5 kontrol kitinin bulunduğu, bu kitlerden Türkiye'de yıllık 500 bin adet tüketildiği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:

sanayi ve teknoloji mustafa varank tubitak bekir pakdemirli

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Bacası Çocuk Sağlığımigren baş ağrısı Kudsi Öncüİran Hasan Gazizade Haşimi sağlık bakanlığıUlusal Akciğer Sağlığı Kongresi Akın Kaya Ahmet Emin Erbaycu Üsküdar Üniversitesi Güzin Oğuz YıldırımDr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Uyku Bozuklukları Merkezi Zeynep Zeren Uçar Hoşgör Türk Uyku Tıbbı Derneği diyabet Sağlıklı beslenmekanser araştırması Bülent Şık Ömer Faruk GergerlioğluSanayi ve Teknoloji Mustafa Varank TÜBİTAK Bekir PakdemirliTUS STS ÖSYM tıpta uzmanlıkTorbalı Devlet Hastanesi Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi oksijen Ege Avcı kanser teşhisi Cancer Research UK Rebecca Fitzgeraldmikrobiyota Songül YalçınCumhurbaşkanlığı Sağlık Gıda Politikaları Kurulu toplandısirnak beytussebapDicle Üniversitesi diş hekimi Vedat BoraGÖLYAZI Mustafa BozbeyKalıcı dövme renkli dövme alerji Demet Caneczane poşet Nihat Öztürk TEB Halil Durukafaaile hekimiYeditepe Koşuyolu HastanesiCerrahpaşa Tıp FakültesiSGK ilaç geri ödeme SUT akılcı ilaç Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi vitamin d Esra Kaytan Sağlam İstanbul Üniversitesi evde sağlık hizmeti Aydın Fevzi Yavuzyılmaz
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.