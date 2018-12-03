Giresun'da aile hekimi evinde ölü bulundu

GİRESUN-Merkez Soğuksu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekimi Dr. Ahmet Kartal'dan üç gündür haber alamayan çalışma arkadaşları durumu polise bildirdi.
Bu sabah Kartal'ın Nizamiye Mahallesi'ndeki evine giden polis ekipleri, Kartal'ı yatağında ölü buldu.
Yalnız yaşadığı öğrenilen Kartal'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|07/12-09/12
|2. Diyabet Teknolojileri Sempozyumu
|ENDOKRİNO...
|ANKA
|06/12-09/12
|8.Kadın Doğum Günleri
|KADIN...
|İSTA
|06/12-09/12
|İstanbul Üniversitesi 8. Kadın Doğum Günleri
|KADIN...
|İSTA
|14/12-15/12
|8. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi
|ENDOKRİNO...
|ANKA
|14/12-16/12
|8. Ulusal Sitopatoloji Kongresi
|TIBBİ...
|İZMİ