Giresun’da bir doktor Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından Ahmet B.S. tutuklandı. Uzun zamandır Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kulak Burun Boğaz (KBB) doktoru olarak görev yapan Opr. Dr. Ahmet B.S., sosyal medyadaki grup yazışmalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a galiz küfür içerikli sözleri nedeniyle hakaret ettiği suçlamasıyla tutuklandı.

Polis tarafından gözaltına alınan doktor, soruşturmasının ardından Adliye'ye sevk edildi. Sarısoy, Giresun Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.