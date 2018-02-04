Giresun’da bir doktor Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından Ahmet B.S. tutuklandı. Uzun zamandır Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kulak Burun Boğaz (KBB) doktoru olarak görev yapan Opr. Dr. Ahmet B.S., sosyal medyadaki grup yazışmalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a galiz küfür içerikli sözleri nedeniyle hakaret ettiği suçlamasıyla tutuklandı.
Polis tarafından gözaltına alınan doktor, soruşturmasının ardından Adliye'ye sevk edildi. Sarısoy, Giresun Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|08.01-07.02
|SATILIK POLİKLİNİK hissesi & tamami
|Diğer
|07.01-06.02
|Kadın doğum cildiye uzmanı
|Personel Arayanlar
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|03/02-09/02
|Radyoloji Kış Okulu
|RADYOLOJİ
|ANTA
|15/02-17/02
|2. Endoskopik Kulak Cerrahisi Kongresi
|KULAK-BUR...
|MERS
|14/02-18/02
|4.Sağlık Yönetimi Kongresi
|SAĞLIK...
|ANTA
|14/02-18/02
|: Türk Toraks Derneği 17. Kış Okulu ve 9. Göğüs Cerrahisi Kış Okulu
|GÖĞÜS...
|ANTA
|23/02-24/02
|3. İstanbul Hipofiz Sempozyumu
|KULAK-BUR...
|İSTA
|23/02-25/02
|2.Çukurova Hepatoselüler Karsinoma Kongresi
|GASTROENT...
|ADAN
|23/02-25/02
|8. Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi
|DİĞER
|ANTA