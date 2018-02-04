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Giresun’da bir doktor Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından Doç. Dr. Ahmet B.S. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten tutuklandı.
Giresun’da bir doktor Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
04 Şubat 2018 -
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Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından Ahmet B.S. tutuklandı. Uzun zamandır Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kulak Burun Boğaz (KBB) doktoru olarak görev yapan Opr. Dr. Ahmet B.S., sosyal medyadaki grup yazışmalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a galiz küfür içerikli sözleri nedeniyle hakaret ettiği suçlamasıyla tutuklandı.

Polis tarafından gözaltına alınan doktor, soruşturmasının ardından Adliye'ye sevk edildi. Sarısoy, Giresun Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anahtar Kelimeler:

hakaret cumhurbaskani

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