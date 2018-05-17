Giresun'da 'onkoloji sağlık köyü' kurulacak

Giresun Üniversitesi tarafından, kanser hastalarına doğayla iç içe sağlık hizmeti verilecek bir "onkoloji sağlık köyü" kurulacak.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YÖK'ün, 35 üniversiteden, bulundukları yörelerde bölgesel kalkınmaya yönelik tematik projeler talep ettiğini belirtti.

Üniversitelerinde hem sağlık hem de turizm alanlarını içerisinde barındıran bir onkoloji sağlık köyü oluşturulması fikrinin ön plana çıktığını ve bu yönde çalışmalara başlandığını ifade eden Genç, mayıs sonuna kadar tüm altyapı planlamalarının tamamlanarak projenin YÖK'e iletileceğini söyledi.

Genç, kanser hastalarına, stresten uzak duracakları, iyi sağlık hizmeti alacakları, moral ve umut aşılanacak bir ortam oluşturmanın hayati önem taşıdığına işaret ederek, yeryüzündeki cennet köşelerden biri olan Giresun'da, hastalar için aranan tüm şartların mevcut olduğunu dile getirdi.

Tamamen ekolojik ortamda kurulacak köyde, hastaların, doğa ile baş başa yaşama imkanı bulabileceklerine dikkati çeken Genç, şöyle devam etti:

"Eşsiz doğası, denizi, yaylaları ile tarihi ve kültürel özellikleri içerisinde barındıran Giresun'da, kanser hastaları stresten uzak duracak ve huzur bulacaklar. Moral depolama imkanını yakalayacaklar. Bu merkezde stresten uzak, tedavi öncesi, sırası ve sonrasında gerekli tüm sağlık hizmetlerini alacaklar. Sağlıklarına daha hızlı kavuşma imkanı sunmayı hedefliyoruz."

- "Hastaların sağlıklı beslenmesi açısından da önemli"

Genç, Giresun'un vejetaryen mutfağa sahip olduğunu kaydederek, kentte uygulanacak projenin, hastaların sağlıklı beslenmesi açısından da önem arz ettiğini söyledi.

Köyü, yöreye özgü evlerden yapmayı planladıklarını, yer arayışlarının da devam ettiğini belirten Genç, "Burada ana kriter, Giresun merkeze yakın olması. O nedenle arayışlarımız merkez ve civarındaki ilçelerde devam ediyor. Kısa zaman içerisinde uygun yeri tespit edeceğiz." dedi.

Genç, projenin Giresun'da yeni bir turizm alanının oluşturulmasını da sağlayacağına işaret ederek, yörenin, Türkiye'de sağlık turizminde önemli bir bölge haline geleceğine inandıklarını sözlerine ekledi.