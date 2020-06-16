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Giriş çıkış yasağı gelen iller hangileri? Edirne, Kocaeli Adana ve diğer şehirlere giriş çıkış yasağı ne kadar sürecek?
Normalleşme sürecinde kademeli olarak kaldırılan giriş çıkış yasağı yeniden birçok ilde ilan edildi. 9 ili kapsayan giriş çıkış yasağında 2. dalga endişesi ve ‘Demokrasi Yürüyüşü' kararı etkili oldu. 3-15 gün arasında sürecek giriş çıkış yasağının ilan edildiği iller arasında Adana, Kocaeli, Edirne de var. Valiliğin yaptığı açıklama sonrasında Bursa'da giriş çıkış yasağı var mı merak ediliyor. Peki giriş çıkış yasağı hangi illerde?
Giriş çıkış yasağı gelen iller hangileri? Edirne, Kocaeli Adana ve diğer şehirlere giriş çıkış yasağı ne kadar sürecek?
16 Haziran 2020 13:15 - İHA - DHA
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Corona virüs salgını ve HDP’li iki ismin milletvekillerinin düşürülmesini ve tutuklanmasını protesto etmek için düzenlenecek yürüyüş nedeniyle bazı illerde giriş çıkış yasağı getirildi. Peki giriş çıkış yasağı gelen iller hangileri?

GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLEN ŞEHİRLER HANGİLERİ?

Bu çağrının ardından Adana (15), Bitlis (15), Hakkari (2), Kırklareli (6), Edirne (3), Kocaeli (15), Sakarya (5), Van ve Tekirdağ‘da (3) valilikler tarafından şehirlere giriş kısıtlaması kararları alındı. Milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların kente giriş çıkışları sınırlandırıldı.

Her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, yürüyüş, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, yüksek sesli yayın yapan araçlar ile konvoy düzenleme, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma gibi etkinlikler yasaklandı. 

Anahtar Kelimeler:

corona virus giris cikis yasagi gelen iller salgin protesto

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