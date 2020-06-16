Giriş çıkış yasağı gelen iller hangileri? Edirne, Kocaeli Adana ve diğer şehirlere giriş çıkış yasağı ne kadar sürecek?

Corona virüs salgını ve HDP’li iki ismin milletvekillerinin düşürülmesini ve tutuklanmasını protesto etmek için düzenlenecek yürüyüş nedeniyle bazı illerde giriş çıkış yasağı getirildi. Peki giriş çıkış yasağı gelen iller hangileri?

GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLEN ŞEHİRLER HANGİLERİ?

Bu çağrının ardından Adana (15), Bitlis (15), Hakkari (2), Kırklareli (6), Edirne (3), Kocaeli (15), Sakarya (5), Van ve Tekirdağ‘da (3) valilikler tarafından şehirlere giriş kısıtlaması kararları alındı. Milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların kente giriş çıkışları sınırlandırıldı.

Her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, yürüyüş, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, yüksek sesli yayın yapan araçlar ile konvoy düzenleme, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma gibi etkinlikler yasaklandı.