Gırtlak kanserinde 'robotik cerrahi' ilk kez Türkiye'de

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde gırtlak kanseri hastaya robotik cerrahiyle yapılan operasyon, Türkiye'de bu alandaki ilk, dünyada ise 8'nci vaka oldu.

Gırtlak kanseri teşhisiyle 2 yıldır tedavi gören 54 yaşındaki Mehmet Koş'un, ışın ve ilaç uygulamasına rağmen hastalığı yeniden ortaya çıktı. Bunun üzerine, Hacettepe Üniversitesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Kuşçu tarafından ağız içinden girilerek hastaya robotik cerrahi yöntemiyle ameliyat yapılmasına karar verildi.

Doç. Dr. Kuşçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gırtlak kanserinde uygulanan ışın ve ilaç tedavilerinin hiçbir zaman başarı şansının yüzde yüz olmadığını belirterek, "Bu tedavide, hastalığın nüksetmesi vardır. Hastalarımız, bu tür durumlarda bize geldiğinde açık cerrahiyle gırtlağın tamamının alınması ve açıkta kalan yemek borusunun da dışarıdan açık cerrahiyle dikilmesi yöntemi uygulanır." dedi.

Robotik cerrahide boyuna kesi yapmadıklarını anlatan Kuşçu, bu yöntemde ağız içerisinden gırtlağın tamamını çıkarıp yemek borusunu yine ağız içerisinden onardıklarını aktardı.

Doç. Dr. Kuşçu, açık cerrahi ile özellikle radyoterapi alan hastalarda onarılan yemek borusunda kaçaklar olabildiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Yedikleri ya da hastanın tükürüğünün boyuna doğru kaçması da olabiliyor. Bu da ölüme kadar varabilecek ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor. Ağız içerisinden yaptığımız zaman, boyundaki açık bir şekilde kesi yapmadığımız ve kaslara dokunmadığımız için kasların altından çıkarıp onarımı yaptığımız zaman fistül dediğimiz tükürüğü ya da yemeklerin boyuna kaçma ihtimalini on kata kadar azaltan bir yöntem. Bu hastamız ağızdan girilerek robotik cerrahiyle gırtlağın tamamının çıkarıldığı Türkiye'deki ilk vakamız. Şu anda yaklaşık olarak ameliyat sonrasında üçüncü haftasında gelebilecek iyileşme potansiyeline ameliyatın ikinci gününde gelmiş durumdadır."

"Hastanın vücut yapısının uygun olması gerekiyor"

Doç. Dr. Kuşçu, operasyonun robotik cerrahiyle yapılmasının en büyük avantajlarından birisinin hastanın iyileşme süresi olduğuna dikkati çekerek, "Hastalarımız, rutin iyileşme döneminden sonra açık cerrahi de olsa robotik cerrahi de olsa nefes borusu cilde ağızlaştırma yöntemiyle yaşıyor." dedi.

Robotik cerrahiyle ameliyatını yaptıkları Mehmet Koş'un iyileşme dönemi tamamlandıktan sonra ses proteziyle konuşmasının mümkün olacağını ifade eden Kuşçu, şu bilgileri paylaştı:

"Ağız içinden yapılan robotik cerrahi yeni bir uygulama. Dünyada bilinen 7 ameliyat var. Türkiye'de ilk, dünyada 8'inci ameliyatı gerçekleştirdik. Ağız içi robotik cerrahinin standarda binecek bir yöntem olacağını düşünüyoruz. Her hastada uygulanabilmesi için hastanın boyun bölgesinin bunun için uygun olmazı lazım. Robotla ağız içinden girdiğimiz zaman o bölgeye tam hakim olabilmemiz lazım. Çok kilolu, kısa boylu hastalarda şu anda istediğimiz seviyede değil. Hastamızın vücut yapısı bu ameliyata uygun olduğu için yapabildik."