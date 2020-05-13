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Glenmark, Favipiravir'i Kovid-19 tedavisinde kullanmak üzere klinik denemelere başlıyor
Hint ilaç şirketi Glenmark, influenza ilacı Favipiravir'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanmak üzere klinik denemeler için onay aldı.
Glenmark, Favipiravir'i Kovid-19 tedavisinde kullanmak üzere klinik denemelere başlıyor
13 Mayıs 2020 15:14 - AA
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"Clinical Trials Arena" internet sitesindeki habere göre, Hindistan Genel İlaç Denetim Kurumu (DCGI), kamuya ait ve özel hastanelerde üçüncü aşama klinik deneme yürütmek üzere izin verdi.

İzin protokolünde, ilacın hafif ve orta düzeydeki 150 Kovid-19 hastası üzerinde test edileceği belirtildi.

Japon Toyama Kimya şirketince influenza ilacı olarak geliştirilen anti-viral ilaç, Kovid-19 salgınının ortaya çıkmasının ardından Çin'de tedavi amacıyla denenen ilk ilaçlardan biri olmuştu.

Çin Ulusal Sağlık Ürünleri İdaresi, 21 Şubat'ta ilacın Kovid-19 tedavisinde deneysel kullanımına izin vermişti.

Japonya'da 1 Nisan'da 3. aşama klinik denemelerine başlanan ilaç, influenza virüsünün çoğalmasını sağlayan RNA enzimini bloke ediyor.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 favipiravir hindistan genel ilac denetim kurumu influenza ilaci

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