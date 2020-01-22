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Göçmen kuşlar üzerinde virüs araştırması yapıldı, Batı Nil virüsü saptandı
Göçmen kuşlar üzerinde yapılan araştırma projesi kapsamında İstanbul'a uğrayan kuşlara tuzaklar kuruldu ve yakalanan kuşlardan örnekler alındı. Prof.Dr. Hüseyin Yılmaz, 'Şimdiye kadar incelemelerimizde influenza veya Usutu virüsü bulunamadı. Ölü kuşlarda Batı Nil virüsü saptadık'  dedi
Göçmen kuşlar üzerinde virüs araştırması yapıldı, Batı Nil virüsü saptandı
22 Ocak 2020 - DHA
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İSTANBUL- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Hüseyin Yılmaz, son günlerde Beylikdüzü ve Avcılar'da görülen kuş ölümleri ve yaptıkları bilimsel araştırmaya ilişkin soruları yanıtladı. Prof.Dr. Yılmaz, aynı bölümdeki Prof.Dr. Nuri Turan tarafından yürütülen projede göçmen kuşların taşıdığı virüslerle ilgili İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri destekli araştırmada, ölü bulunan kuşların laboratuvar incelemelerinin yanı sıra, yakalanan göçmen kuşlardan örnekler aldıktan sonra tekrar doğaya bıraktıklarını anlattı. Prof.Dr. Hüseyin Yılmaz, ilkbahar ve sonbaharda göç eden kuşlardan bazı viral hastalıklar bulaşabildiğini hatırlattı. Yılmaz, öncelikle ölen kuşlara temkinli yaklaşılmasını ve elle temas edilmemesini istedi. 

"Usutu virüsü Avrupa'da çok yaygın"

Yılmaz, "Kuşlardan bulaşan ve hastalığa neden olan virüslerin en önemlileri kuş giribi, Batı Nil ateşi ve Usutu virüsüdür. Kuş gribi yakın temasla, Batı Nil ateşi virüsü ve Usutu virüsü sivrisineklerle ve kan nakilleri ile bulaşabilmektedir. Bu virüsler kuşlarla bölgeden bölgeye ve bir ülkeden diğer ülkeye, taşınabiliyor. Zaman zaman kuşlardan örnekler alınıp, incelenmesi, hangi virüsü taşıdıkları veya hangilerini daha çok barındırdıkları, hangilerinin hangi bölge ve ülkelerde sirküle olduğunun araştırılması gerekiyor. Bu bağlamda hem göç eden canlı kuşların hem de herhangi bir yerde ölü bulunan çok sayıda kuşun ölüm nedenlerinin araştırılmasında yarar vardır. Ölüm nedenleri araştırılırken viral araştırmaların yanında toksik yani zehirleyici maddeler yönünden de araştırılması gerekir. Toksik; yani bazı zehirlenmeden kaynaklanabilen çevresel veya amaçlı zehirler de kuş ölümlerine neden olabilir. Beylikdüzü ve Avcılar'da bazı kuş ölümlerinden haberdarız. Bunlardan örnek alımı ve virolojik araştırmalarla ilgili bazı girişimlerimiz var. Fakültemize halk tarafından getirilen bazı ölü kuşlardan yaptığımız bazı çalışmalar da bulunmaktadır. Bu kuşlarda Batı Nil ateşi virüsü var. Kuşlarda Batı Nil Virüsü olması yeni bir şey değil. Şimdi, Usutu virüsünü de araştırıyoruz. Araştırmaya başladığımız Batı Nil virüsüne benzeyen, bulaşması aynı olan Usutu virüsü Avrupa'da çok yaygın."

Prof.Dr. Hüseyin Yılmaz, sivrisineklerin virüs taşıyan kuşları ısırdıktan sonra insanları ısırması halinde bunların bulaşabildiğini anlatırken, "Bu virüsler insan veya hayvanlara bulaştırdıktan sonra virüs saçımı devam etmiyor. İnsandan insana geçiş zor. Batı Nil veya Usutu; kuştan direkt dokunma ile elinizde yara bere yoksa bulaşabilen bir virüs değildir. Sadece kan nakilleriyle, laboratuvar  iğne-aletleriyle veya yaralanmalarla olabiliyor. Ancak, kuş gribi öyle değil. Kuş gribi taşıyan kuşa direkt dokunulması halinde el ağız veya burnuna götürürse, bulaşabilir. Bu nedenle ölmüş hayvanlara zaten temkinli yaklaşılması, halkın bilgilendirilmesi lazım. Özellikle kuş gribi bakımından buna dikkat edilmesinde yarar vardır" dedi.

"Ölü kuşlarda Batı Nil Virüsü saptadık"

Prof. Dr. Yılmaz, bu tür araştırmalara neden gerek duyulduğuna ilişkin soru üzerine, "Usutu virüsü Avrupa ülkelerinde genelde yaygın. En sık İtalya'da var. 15 vaka bildirilmiş durumda. Almanya'da var. Hırvatistan'da 6 vaka bildirilmiş durumda. Göçmen kuşlar yılda iki kez Türkiye üzerinden geçiyor. Göçmen kuşların araştırılması lazım. Viroloji ve patoloji bölümlerinde görevli yaklaşık 15 bilim insanının ortak çalıştığı araştırma projesi kapsamında Biyolog Dr. Cemal Özsemir'in de katkıları ile İstanbul'a uğrayan kuşlara tuzaklar kuruldu ve yakalanan kuşlardan örnekler alındı. Kuşlar halkalandıktan sonra tekrar doğaya  bırakıldı. Şimdiye kadar incelemelerimizde influenza veya Usutu virüsü bulunamadı. Ölü kuşlarda Batı Nil virüsü saptadık" diye konuştu.

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