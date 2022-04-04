Godot’yu bekleyen doktorlar

MEDİMAGAZİN - Bir 14 Mart’ta daha hüsrana uğrayan doktor camiası umutlarını ne yazık ki Godot’ya bağlamış durumdadır. Ne yapsalar olmuyor. Peki neden acaba işimiz Godot’ya kaldı? Nedenlerini aşağıda kısaca belirteceğim;

Godot'yu Beklerken, eylemsizliklerine yenilmiş insanların, Godot adında ne olduğu bilinmeyen bir kimse veya "şeyi" beklemelerini konu alan en önemli absürt tiyatro eserlerinden biridir.

1 - Meslek örgütü olan TTB’nin önderlik görevini hakkınca yapamaması. Doktorlar zaten meslek örgütünden umutlarını yıllardır kesmişlerdi. Mecburi üyelik olmasa bağlasan kimse durmaz. Bir avuç ‘’muhafazakâr, dar görüşlü ve elitist ‘’ marjinal bir grubun elinde oyuncak olan TTB muhalefet partilerini aratmayacak ölçüde gündemden kopuktur. Bu günlerde kelimenin tam anlamıyla kitlesiz eylemlere komuta etmektedir. Kötünün az kötüsü mantığı ile oy devşirmekte temsil ettiği doktor kitlesi ile hiçbir konuda örtüşmeyen görüşlerini yıllardır katı bir şekilde savunmaya devam etmektedirler. Birebir sorsan ‘’değişmeyen tek şey değişimdir’’ prensibini savunurlar ama yıllardır eski Sovyetler Birliği’nin polit bürosu kadar değişmezdirler. İçlerindeki TTB aktivistliğini iyi niyetle yapan onurlu meslektaşlarım sonunda ya vaz geçiyor ya da değişmez yapı tarafından pasifize ediliyorlar. Muhalif görüşe kapalı bu yapı her seçimde Anadolu’daki çalışkan ve dürüst üyelerinin kişiliklerini siper etmesi sayesinde varlığını sürdürmektedir. Birde karşı grupta yer alan sistem yanlısı bölük pörçük hareketlerin seçimden seçime ve de iktidarı arkalarına alarak yaptıkları göstermelik mücadelenin organize ve inandırıcı olmayışı TTB yönetimindeki bu dar görüşlü yapıyı alt etmeye yetmemektedir .Kısaca buradan doktorlara umut yok.

2 - Yeni ve garip bir şekilde ortaya çıkan doktor sendikaları müthiş bir rüzgar yakaladı ama sanal alemde örgütlenince aynı hızla sessizliğe gömüldü. Varlık nedenini yardımcı sağlık personellerine düşmanlığa bağlamaları biraz hoş olmadı. Kurucuları ile ilgili yayılan söylentiler ve eylem acemilikleri karizmalarını sarstı. Ama TTB’de olmayan üye aidatlarının devlet tarafından direk kesilmesi avantajı, bu sendikalarda da sabit ve değişmez yöneticileri kısa bir sürede oluşturacaktır. Ayrıca tek istekleri ekonomik olan bu sendikalar başka talep bulamazlarsa muhtemelen yan dal doktorları veya cerrahi branş doktorları gibi yeni kesitler oluşturmak durumunda kalacaktırlar. Yani doktorların umudu burada da kırıldı.

3 - Siyasilere gelince inanın umurlarında değil. İktidarında muhalefetinde. Sağlıkta Şiddet ve Malpraktis Yasası çıkartacaklar sorunun kaynağını bilmiyorlar. Anlatmaya çalışıyoruz. dinlemiyorlar. Çıkan yasa bu haliyle hiçbir sorunu çözmeyecek. Bu kıvama gelmiş düzeyi bir daha ne zaman yakalarız? Bu kanalda da hiç umut yok.

Gelde GODOT’YU bekleme..

Saygı hepinize...

Dr. Ö.Yılmaz