Göğüs cerrahı çektiği fotoğrafları şiirle anlattı

Hekimliğin yanı sıra uzun bir süredir hobi olarak fotoğrafla ilgilenen ve çektiği fotoğrafları yazdığı şiirlerle birleştirerek ortaya farklı bir sanatsal çalışma çıkaran Doç. Dr. Kenan Can Ceylan, müzik eşliğinde fotoğraf sunumu gerçekleştirdi.

Sanatın insan üzerindeki olumlu etkilerine değinen Ceylan, yoğun çalışma temposu içerisinde sanatsal bir hobi edinmenin faydalarını ve gerekliliğini vurgulayarak şunları söyledi : “ Günümüzde çalışma hayatına bakıldığında çok yoğun iş temposu ve hep bir yerlere koşma telaşesi içinde olduğumuzu görüyorum. Kendimize, yakınlarımıza ve dostlarımıza zaman ayırmakta zorluklar yaşamaktayız. Ne olursa olsun bir hobiniz olsun. Bu resim, müzik, fotoğraf, şiir, marangozluk vb olabilir. Hobinizle ilgilenmek bu yoğun iş temposunda insana dinlenme, hayata bir es verebilme, bir rejenerasyon ve yenilenme, etrafınızı daha farklı bakış açılarıyla değerlendirme ve ilgilenebilme şansı veriyor. Bunun hayatınıza ve çalışma düzeninize çok pozitif etkileri oluyor. Cerrahi gibi çok yoğun temposu olan ve stresi ağır bir meslekte hobiniz olması hayatınıza olumlu değerler katmakta. Uzun yıllardır amatör olarak fotoğraf ve şiir ile ilgileniyorum. Fotoğraf ve şiirlerden oluşan sunumum ile çalışma arkadaşlarıma yoğun iş temposu arasında hoş ve güzel vakit geçirmeleri, kısa süreliğine de olsa farklı bir dünyaya kapı açmalarını istedim. Katılan arkadaşlarımdan çok güzel geri bildirimler almış olmak beni hem mutlu hem de onore etti. Darısı yeni çalışmalarımızın başına.”



İlgiyle takip edilen fotoğraf sunumu, katılımcılarla gösterilimi yapılan fotoğraf ve şiirler üzerine yapılan sohbetin ardından son buldu.