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Göğüs Cerrahisi Uzmanı: Pik dönemini yaşadık, şuan plato fazında olduğunu söyleyebiliriz
Kayseri Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Oral, korona virüse yakalanıp da hastaneye yatan bazı hastaların virüsü güçlükle atlattığını söyleyerek, “Toparlayan hastalarımız ile sohbet ettiğimiz zaman hayatlarındaki en büyük acıları çektiklerini ifade ediyorlar” dedi
Göğüs Cerrahisi Uzmanı: Pik dönemini yaşadık, şuan plato fazında olduğunu söyleyebiliriz
28 Eylül 2020 17:42 -
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Kayseri Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Oral, pandemi sürecinde yaşadıklarını anlattı. Kayseri’de vaka sayılarının düştüğünü kaydeden Oral, “6 aydır pandemi sürecinin içerisinde aktif birisi olarak ilk dönemi başarılı bir şekilde atlattık. Sayılarımızı fazlasıyla düşürdük. Daha sonra Kayseri’de yaz dönemi olması nedeniyle düğün ve tatiller ile birlikte bir pik yaşandı. Sağlık hizmetlerinde bir aksamama yaşatmamak için tüm sağlık çalışanları ve yönetim ile birlikte gece gündüz çalıştık. Pik dönemini yaşadık, şuan plato fazında olduğunu söyleyebiliriz. Sayılarımız ağustos sonundaki yüksek sayılardan biraz daha düşüşte ama hali hazırda sıkıntı geçmiş değil. Maske, mesafe ve temizliğe azami şekilde dikkat etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs tedavisi gören bazı vatandaşların tarif edilmez acılar yaşadıklarını dile getiren Oral, “Özellikle yoğun bakımda gerçekten kovid hastalarımız entübasyon dediğimiz ventilatöre bağlanarak tarif edilmez acılar yaşamaktadır. Süreç de en az 10-15 gün devam etmektedir. Toparlayan hastalarımız ile sohbet ettiğimiz zaman hayatlarındaki en büyük acıları çektiklerini ifade ediyorlar. O yüzden ‘Bana bir şey olmaz’ demek hiç doğru değil. Hepimiz bu riskin içerisindeyiz. Mümkün mertebe dikkat etmeye devam etmeliyiz” şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddete tepki gösteren Kayseri Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Oral, “Bütün sağlık çalışanları olarak birim ayırt etmeksizin bizim motivasyonumuzu düşüren olaylar ne yazık ki sağlıkta şiddetle karşılaşmamızdır. Bütün sağlık çalışanları bu zorlu süreçte en değerli varlıkları olan çocuklarının eğitim sürecinden fedakarlık yaparak gece gündüz 24 saat esasına göre nöbet tutmaktadır. O yüzden sağlık çalışanlarının da devamlılığının ve moralinin yüksek olması için vatandaşlarımızı azami şekilde dikkate davet ediyoruz” dedi.

Anahtar Kelimeler:

kayseri op dr ahmet oral pandemi

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